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Ankaralılara bugün için önemli uyarı: Paniğe kapılmayın

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 05:48 | Son Güncelleme

Kara Havacılık Okul Komutanlığı’nın 45 helikopter ve uçak ile Ankara'dan Isparta'ya taşınacak olmasından dolayı bugün sabah saat 07.00’dan itibaren yaşanacak hava hareketliliğiyle ilgili vatandaşlar bilgilendirildi.

Ankaralılara bugün için önemli uyarı: Paniğe kapılmayın

Kara Havacılık Okul Komutanlığı’nın Ankara’dan Isparta’ya taşınmasına ilişkin alınan karar kapsamında hava araçlarının intikali bugün sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirilecek. Alınan bilgiye göre, Ankara’dan 15 adet T-128 eğitim uçağı, 15 adet AB-216 ve 15 adet de UH-1 helikopteri olmak üzere toplam 45 hava aracının Isparta'ya havadan intikali yapılacak.

SAATTE 6 HAVA ARACI KALKACAK

Yenimahalle ilçesinde bulunan Kara Havacılık Komutanlığı’ndan uçak ve helikopterler saat 07.00'den itibaren her saat başında 6 uçak/helikopter olacak şekilde havalanacak. Yetkililer, söz konusu çalışmaların akşama kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ve planlı çalışmadan dolayı vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiğini belirtti.

(DHA)

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Ankara helikopter Kara Havacılık Okul Komutanlığı uyarı

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İyi ki vatandaş bilgilendirilmiş. Yoksa palasını, pompalısını kapan sokaklara dökülürdü.
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