Ankaralılara ücretsiz internet

Ankara (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, Başkentin 19 bölgesinde ücretsiz kablosuz internet (wi-fi) hizmeti sunulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ücretsiz internet hizmetinin, belli başlı parklar, meydanlar ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde verileceği belirtildi.

Sosyal belediyecilik gereği ücretsiz bu hizmetin verilmesinin amaçlandığı ifade edilen açıklamada, ilk uygulamanın Güvenpark'ta başlatıldığı bildirildi.

Kablosuz internete ulaşılabilecek noktalar şöyle:

"Melike Hatun Camii çevresi, Ulus Atatürk heykeli, Kızılay metro alt geçitleri, Kızılay AVM önü, Gençlik Parkı, AŞTİ, 50. Yıl Parkı, Abdi İpekçi Parkı, Demetevler Parkı, Tacettin Dergahı çevresi, Mogan Gölü, Altınpark, Kurtuluş Parkı, Hacı Bayram Camii, Harikalar Diyarı, Kuzey Yıldızı Merkez Camii ve Külliyesi, Ümitköy Metro İstasyonu çıkışı- ring servisi bekleme alanı, Dikmen Vadisi"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, yaptığı değerlendirmede, teknolojinin tüm imkanlarını Başkentlilerin hizmetine sunacaklarını belirterek, "Gerek merkez gerekse ilçe gezilerim sırasında 7’den 70’e vatandaşlarımızın çoğunluğu bu hizmetin olmasını talep etti. Biz de GSM operatörlerimizle teknik konuları görüştük. Amacımız Başkent’e yakışır hizmetleri Ankaralılarla buluşturmak." ifadelerini kullandı.

