"Ankara'nın denizi"ndeki temizlik çalışmalarını AA görüntüledi

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ/AHMET SERTAN USUL - "Ankara'nın denizi" olarak adlandırılan Mogan Gölü'nde, geçen yıl başlayan dip çamuru temizlik çalışmalarıyla balçıktan arındırılan kısımlar, Anadolu Ajansı (AA) tarafından havadan görüntülendi. Çalışmalar tamamlandığında gölün, başkentlilerin yüzebildiği ve su sporlarının yapıldığı bir merkez haline getirilmesi hedefleniyor. Mogan Gölü'nün su kalitesinin iyileştirilmesi ve doğal yaşamının yeniden canlandırılması amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde, yeni adıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile iş birliği içinde yapılan "Mogan Gölü Dip Çamuru Temizlik" çalışmaları AA tarafından karadan ve havadan görüntülendi. Görüntülere göre gölün temizlenen kısımları ilk bakışta fark edilir hale geldi. Havadan yapılan çekimlerde, temizlik çalışmalarında ilerleme sağlanan bölümlerin berraklaştığı dikkati çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, protokolü 15 Temmuz 2016'da yapılan ve uygulanmasına geçen yıl başlanan proje, çevre ve doğal yaşamın korunması için azami hassasiyetle sürdürülüyor.

Göl tabanından taranması hedeflenen 2 milyon 700 bin metreküp dip çamurunun bugüne kadar 1 milyon 800 bin metreküpü temizlendi. Günlük 10 bin metreküp çamurun tarandığı proje kapsamında, temizlik işinin yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor. Ayrıca kimyasal analizler sonucunda, bitkisel üretim amacına uygun nitelikte olduğu belirlenen göldeki dip çamurunun "arboretum" proje alanında kullanılması hedefleniyor. Bu kapsamda dip çamuru, susuzlaştırma işleminin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ait Mogan Gölü'nün güneyinde yer alan 1 milyon 450 bin metrekare büyüklüğünde, nispeten tuzlu, alkali ve drenaj problemine sahip proje alanına yaklaşık 30 santimetre kalınlığında serilecek. Türkiye'de çevrenin korunmasına yönelik, bu özellik ve büyüklükteki ilk çalışma olan Mogan Gölü Dip Çamuru Temizlik Projesi'yle, göl ve çevresinin, doğa turizmi ve rekreasyon açısından önemli bir cazibe merkezi haline getirilmesi hedefleniyor. - "Dip çamurunun yüzde 60'ı temizlendi" Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mogan Gölü'nün 25 senedir temizlenmeyi beklediğini söyledi.

Hükümetin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Mogan Gölü'ndeki temizliğin başladığını dile getiren Duruay, "Türkiye'de ilk defa yapılan bir temizlik ve dünyanın iç su temizliğinde ikinci büyük projesi, Avrupa'nın da en büyük projesi." dedi. Duruay, temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, "Şu anda temizliğimiz devam ediyor. Aşağı yukarı yüzde 60 civarında dip çamurumuz temizlendi. Yüzde 40-45 civarında temizlenecek bir bölgemiz kaldı. Bu temizlik sadece balçığın ve göl altındaki milin temizlenmesinden ziyade suyumuzun süzülerek, göle temiz bir su olarak tekrar verilmesi, doğanın hem korunması hem de temizlenmesi olarak devam ediyor." ifadelerini kullandı. - Dereler ıslah edilecek Projenin, gölün temizlenmesinin yanı sıra çevresinin düzenlenmesini de kapsadığını söyleyen Duruay, bu kapsamda gölü besleyen derelerin ıslah edileceğini, gölün etrafına rekreasyon alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları yapılacağını anlattı. Duruay, Mogan Gölü'nün temizlenmesinin yıllardır süren özlemleri olduğunu vurgulayarak, çıkan dip çamurunun nasıl değerlendirileceğine ilişkin, "Gölün çevresinde bir alanımız var. O alana dipten çıkan çamur serilecek ve üzerine milyonlarca ağaç dikilerek, güzel bir orman alanı yapılacak." diye konuştu.

Gölün çok sayıda göçmen kuşun uğrak yeri olduğuna dikkati çeken Duruay, "Senede 160-170 çeşit kuşumuz buraya geliyor. Burada ikamet ediyor veya buradan geçiyorlar ama muhakkak buraya uğruyorlar. Onların da bir yaşam alanı var. Oralara hiçbir zarar vermeden yapılan bir temizlik bu." ifadelerini kullandı. Duruay, projenin doğal yapıya uygun olması sebebiyle herhangi bir tepkiyle karşılaşmadıklarının altını çizerek, "Şu anda da Mogan Gölü'müze, bu sene itibarıyla 15 bin yavru sazan balığı atıldı. 5 bin tane de sel kapanına atıldı. Bunlar her sene yenilenecek. Gölümüzde amatör balıkçılığın, olta balıkçılığının geliştiğini, büyüdüğünü görmek istiyoruz. Balık tutmaktan zevk alan insanları da seneye buraya bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Duruay, proje başladığından beri Mogan Gölü'nde metan gazı patlaması olmadığını da vurgulayarak, şöyle konuştu: "Balçığın altına sıkışan bir metan gazı var. Bundan iki sene önce burada bir gaz patlaması oldu. Kötü koku Gölbaşı'nın birçok yerinde hissedildi ve binlerce balığımız da öldü. Yani gölün üzerinde ölü balıkları görmeniz mümkündü. Bu iki senedir olmuyor. Çünkü alttaki sıkışan gaz alındı. Şu anda da devam ediyor temizlik. Aslında göl temizlenmeseydi bundan 10 sene sonra bu gaz patlamaları çok daha fazla olacaktı. Gölbaşı belki oturulmayacak hale gelecekti. Şu anda yapılan temizlikle Gölbaşı'mızın değerinin üzerine değer katıldı. Buranın adına yaraşır bir şekilde gölümüz oluyor."