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ANKARA’NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 7 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 21:45 | Son Güncelleme

TAKLA ATAN OTOMOBİL, BAŞKA BİR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ   ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesinde, orta refüje giren otomobil, takla atarak karşı yönden gelen bir otomobilin üzerine düştükten sonra ikiye bölündü.

TAKLA ATAN OTOMOBİL, BAŞKA BİR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

ANKARA’nın Kızılcahamam ilçesinde, orta refüje giren otomobil, takla atarak karşı yönden gelen bir otomobilin üzerine düştükten sonra ikiye bölündü. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ankara-Kızılcahamam D-100 Karayolu İğdir köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan Kızılcahamam yönüne giden 06 LZ 474 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjün içine girip taklalar atarak karşı yola geçti. Bu sırada, Kızılcahamam yönünden Ankara istikametine giden Serkan Taşkın yönetimindeki 06 BCZ 503 plakalı otomobilin üzerine düştü ve ardından bariyerle çarparak ikiye bölündü. Kazada, 06 BCZ 503 plakalı araçta bulunan Döndü Taşkın ve 06 LZ 474 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada, yaralanan 06 BCZ 503 plakalı araçta bulunan Serkan Taşkın, Nuray Taşkın, Yiğit Efe Mengüç, Neslihan Mengüç, İsmail Ayten ile 06 LZ 474 plakalı araçtaki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Ankara’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen ve kazada ikiye bölünen otomobildeki 2 kişinin durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Bu arada olay yerindeki bir vatandaş ise, kazaya karışan araçlardan etrafa saçılan kıymetli eşya ve paraları bir poşete toplayarak jandarma ekiplerine teslim etti. Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız da kaza yerine gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Öte yandan, 06 BCZ 503 plakalı otomobilde yolculuk eden kişilerin Kızılcahamam ilçesi Uğurlu köyündeki bahçelerini suladıktan sonra Kahramankazan ve Ankara’daki evlerine dönüş yolunda oldukları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Kazada 2 ye bölünen otomobilden görüntü
- Yaralılara sağlık ekipleri yardım ederken görüntü
- Sağlık ekiplerinin yaralıları ambulanslara taşırken görüntüsü
- Etrafa saçılan para ve kıymetli eşyaları toplayan vatandaşın jandarmaya götürmesinin görüntüsü
- Kaymakamın bilgi alması
- Detaylar

Haber-Kamera: Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM, (ANKARA) (DHA)

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