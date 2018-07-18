ANKARA’NIN KIZILCAHAMAM İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 7 YARALI

Kazada, yaralanan 06 BCZ 503 plakalı araçta bulunan Serkan Taşkın, Nuray Taşkın, Yiğit Efe Mengüç, Neslihan Mengüç, İsmail Ayten ile 06 LZ 474 plakalı araçtaki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulanslarla Ankara’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen ve kazada ikiye bölünen otomobildeki 2 kişinin durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Bu arada olay yerindeki bir vatandaş ise, kazaya karışan araçlardan etrafa saçılan kıymetli eşya ve paraları bir poşete toplayarak jandarma ekiplerine teslim etti. Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız da kaza yerine gelerek olayla ilgili bilgi aldı.

Öte yandan, 06 BCZ 503 plakalı otomobilde yolculuk eden kişilerin Kızılcahamam ilçesi Uğurlu köyündeki bahçelerini suladıktan sonra Kahramankazan ve Ankara’daki evlerine dönüş yolunda oldukları belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazada 2 ye bölünen otomobilden görüntü

- Yaralılara sağlık ekipleri yardım ederken görüntü

- Sağlık ekiplerinin yaralıları ambulanslara taşırken görüntüsü

- Etrafa saçılan para ve kıymetli eşyaları toplayan vatandaşın jandarmaya götürmesinin görüntüsü

- Kaymakamın bilgi alması

- Detaylar

Haber-Kamera: Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM, (ANKARA) (DHA)

