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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 1 saat süresince kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 19:34 | Son Güncelleme

Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 1 saat süresince kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.  Yapılan son değerlendirmelere ve radar verilerine göre; Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 1 saat süresince kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahmin raporuna göre, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 1 saat süresince kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Yapılan son değerlendirmelere ve radar verilerine göre; Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 1 saat süresince kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANKARA (DHA) -

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