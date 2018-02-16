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Ankara'ya şehit ateşi düştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2018 21:10 | Son Güncelleme

İZMİR'deki Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan, evli ve 2 çocuk babası Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın (29)  acı haberi, Ankara'daki baba ocağına ulaşmıştı.

CENAZE NAMAZI AHMED HAMDİ AKSEKİ CÂMİİ'NDE

ANKARA (DHA) İZMİR'deki Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan, evli ve 2 çocuk babası Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın (29) acı haberi, Ankara'daki baba ocağına ulaşmıştı. Şehit Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın, yarın öğle namazına müteakip Ahmed Hamdi Akseki Câmii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ebediyete uğurlanacağı bildirildi.

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