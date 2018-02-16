Ankara'ya şehit ateşi düştü (2)

CENAZE NAMAZI AHMED HAMDİ AKSEKİ CÂMİİ'NDE
ANKARA (DHA) İZMİR'deki Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalanan askeri eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit olan, evli ve 2 çocuk babası Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın (29) acı haberi, Ankara'daki baba ocağına ulaşmıştı. Şehit Hava Pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan'ın, yarın öğle namazına müteakip Ahmed Hamdi Akseki Câmii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ebediyete uğurlanacağı bildirildi.
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