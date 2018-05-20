Ankara'yı dolu ve sel vurdu

Ankara'da etkili olan dolu ve aşırı yağış sel ve mahsur kalmalara neden oldu. Al geçit ve tünellerde su birikti. Atatürk Bulvarı üzerindeki Bakanlıklar alt geçidinde araçlar su altında kaldı. Vatandaşlar araç üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dolu yağışı

Haber: Mustafa Turapoğlu, Gökhan Ceylan, ANKARA (DHA)

