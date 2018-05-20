HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ankara'yı dolu ve sel vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 17:02 | Son Güncelleme

ANKARA'da etkili olan dolu ve aşırı yağış sel ve mahsur kalmalara neden oldu.

Ankara'yı dolu ve sel vurdu

Mustafa Turapoğlu, Gökhan Ceylan, ANKARA (DHA) - ANKARA'da etkili olan dolu ve aşırı yağış sel ve mahsur kalmalara neden oldu. Al geçit ve tünellerde su birikti. Atatürk Bulvarı üzerindeki Bakanlıklar alt geçidinde araçlar su içinde kaldı. Vatandaşlar araç üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

(FOTOĞRAF)

Ankara'yı dolu ve sel vurduAnkara'yı dolu ve sel vurdu

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
Esenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kestiEsenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kesti
Kocaeli'deki silahlı saldırıKocaeli'deki silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diriliş Postası yazarı Murat Akan Twitter'dan paylaştı: Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz

Diriliş Postası yazarı Murat Akan Twitter'dan paylaştı: Reis kaybedeceği seçimi yaptırmaz

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Acun Ilıcalı'dan Turabi'ye: Diskalifiye olsan...

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Takan yazdı: Başdanışman Erdoğan'dan fena fırça yedi

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin oy oranı için flaş iddia

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin oy oranı için flaş iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Ağrı'da şehit düşen Asteğmen Cengiz Uslu'nun baba ocağına ateş düştü

Ağrı'da şehit düşen Asteğmen Cengiz Uslu'nun baba ocağına ateş düştü

Esenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kesti

Esenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kesti

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Son dakika! Ağrı'dan kahreden haber: Şehit sayısı yükseldi

Son dakika! Ağrı'dan kahreden haber: Şehit sayısı yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.