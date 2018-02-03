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Ankara'yı hareketlendirecek anket! Bahçeli-Erdoğan ittifakına destek yüzde kaç?

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 08:39 | Son Güncelleme

Konsensus Araştırma ve Danışmanlık tarafından 10 – 30. Aralık 2017 tarihleri arasında yapılan ve 1.500 kişi ile yüz yüze anket yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen “Türkiye Gündemi Araştırması" anketinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği destek, HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu yargılanması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun performansı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı konusundaki performansı değerlendirildi.

Ankara'yı hareketlendirecek anket! Bahçeli-Erdoğan ittifakına destek yüzde kaç?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklaması ve 'Cumhur ittifakı' formülü siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bahçeli'nin 2019'da MHP'nin barajı altında kalması kaygısı ile böyle bir teklifi yaptığı iddialarına Bahçeli'nin tepkisi sert oldu.

Konsensus Araştırma ise “Türkiye Gündemi Araştırması"nda Bahçeli-Erdoğan ittifakına sokağın verdiği tepkiyi ölçtü. Ankete göre, "Devlet Bahçeli, iktidarın politikalarına destek vererek iyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor?" sorusuna yanıt verenlerden Yüzde 17'si "İyi", Yüzde 27'si "İdare Eder", Yüzde 56'sı ise "Kötü" yanıtını verdi.

İşte Konsensus anketinden çıkan sonuçlar:

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, araştırmaya katılanlara "Bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iktidarın politikalarına destek vererek iyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor?" sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %6’sı "bilmediğini" belirtmiştir. %2’lik kesim ise cevap vermemiştir.

Bu soruya düşüncesini belirterek cevap verenlerin %17’si Devlet Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek, "iyi yaptığını", %56’sı "kötü yaptığını", %27’si ise "idare ettiğini" belirtmiştir. Bahçeli’nin, iktidarın politikalarına destek vererek "kötü" yaptığını düşünenler çoğunluktadır (%39).

Araştırmaya katılanlara "Sizce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi iyi mi yönetiyor, kötü mü yönetiyor?" sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %2’si "bilmediğini" belirtmiştir. %2’lik kesim ise cevap vermemiştir.

Bu soruya düşüncesini belirterek cevap verenlerin %45’i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi, "iyi yönettiğini", %39’u "kötü yönettiğini", %16’sı ise "idare ettiğini" belirtmiştir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’yi "iyi" yönettiğini düşünenler çoğunluktadır (%6).

Araştırmaya katılanlara "Sizce, Ana Muhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iyi mi, kötü mü muhalefet yapıyor?" sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %4’ü "bilmediğini" belirtmiştir. %2’lik kesim ise cevap vermemiştir.

Bu soruya düşüncesini belirterek cevap verenlerin %26’sı Kılıçdaroğlu’nun, "iyi muhalefet yaptığını", %52’si "kötü muhalefet yaptığını", %22’si ise "idare ettiğini" belirtmiştir. Kılıçdaroğlu’nun "kötü" muhalefet yaptığını düşünenler çoğunluktadır (%26).

Araştırmaya katılanlara "HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını doğru mu buluyorsunuz yanlış mı?" sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %8’i "bilmediğini" belirtmiştir. %1’lik kesim ise cevap vermemiştir.

Bu soruya düşüncesini belirterek cevap verenlerin %51’i HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını, "doğru bulduğunu", %31’i "yanlış bulduğunu", %18’i ise "kısmen doğru kısmen yanlış bulduğunu" belirtmiştir. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılanmasını "doğru" bulduğunu düşünenler çoğunluktadır (%20).

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Ogrencinin birini sokaga cikarip sabahtan aksama soru sorduruyorlar, bunada şok anket sonucu diyorlar, eger ulkucu tabandan bahceliyi seven %15 lik kesim ciksin, ben kendimi yakarim ,bu kadar iddialiyim
@adyobatik01 madem öyle yak o zaman. Bu şarkıyı da sana armağan ediyorum.
1500 kişilik anket hiç bir veriyi gösteremez koskoca şirketkerin yaptığına bak. ben tek başıma sokağa çıkıp anket yapsam daha doğru sonuç alırım
BU ANKET İSTİKLAL CADDESİNDE YAPILMIŞTIR. VERİLER İSTİKLAL CADDESİ VERİLERİNE ÇOK UYGUN.
Bence doğruyu yansıtan bir anket, insanlar RTE’ı otoriter, sert bulsa da iş bitirici olarak görüyor, korksada destekliyor. Kılıçdaroğlunu ise bir çok seçimi kaybeden zayıf bir kişi olarak görüyor, doğruları söylesede algı ne yazık ki böyle...
demirtas tutuklu yargilanmiyor ki! sadece tutuklu, yargılanda hemen beraat edecek! adam bir yılınaşkın daha hakim karşısına çıkmadı çünkü en iyi muhalefeti o yapıyot, erdoğan 2019’a kadar onu içeride tutacak.
bu anketi kim yaptıysa sallamış...
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