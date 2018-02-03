Ankara'yı hareketlendirecek anket! Bahçeli-Erdoğan ittifakına destek yüzde kaç?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıklaması ve 'Cumhur ittifakı' formülü siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bahçeli'nin 2019'da MHP'nin barajı altında kalması kaygısı ile böyle bir teklifi yaptığı iddialarına Bahçeli'nin tepkisi sert oldu.

Konsensus Araştırma ise “Türkiye Gündemi Araştırması"nda Bahçeli-Erdoğan ittifakına sokağın verdiği tepkiyi ölçtü. Ankete göre, "Devlet Bahçeli, iktidarın politikalarına destek vererek iyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor?" sorusuna yanıt verenlerden Yüzde 17'si "İyi", Yüzde 27'si "İdare Eder", Yüzde 56'sı ise "Kötü" yanıtını verdi.

İşte Konsensus anketinden çıkan sonuçlar:

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, araştırmaya katılanlara "Bugünlerde, muhalefet partisi MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iktidarın politikalarına destek vererek iyi mi yapıyor, kötü mü yapıyor?" sorusu yöneltilmiştir. Araştırmaya katılanların %6’sı "bilmediğini" belirtmiştir. %2’lik kesim ise cevap vermemiştir.