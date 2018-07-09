"Ankesörlü telefon" soruşturmasında gözaltı sayısı 184'e yükseldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 271 askerden 184'ü yakalanırken, ifadesi alınan 21 şüpheliden 12'sinin ''örgüt üyeliği'' suçlamasını kabul ettiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ''örgüt imamı'' tarafından ankesör veya sabit hatlardan arananların tespit edilmesi, itirafçı beyanları ve yapılan teşhisler üzerine 122'si muvazzaf asker olmak üzere hakkında gözaltı kararı çıkarılan 271 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Söz konusu çalışmalar kapsamında şu ana kadar bu şüphelilerden gözaltına alınanların sayısı 184'e ulaştı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve ifade işlemleri tamamlanan 21 şüpheliden 12'sinin haklarındaki ''örgüt üyeliği'' suçlamasını kabul ettiği ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak bazı bilgiler veriği öğrenildi. İtirafçı olan bu şüphelilerin arasında askeri öğrenci ve muvazzaf subayların da bulunduğu belirtildi.