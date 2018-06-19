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Anketçi Adil Gür'e 21 ay hapis cezası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 12:14 | Son Güncelleme

Manisa'nın Kula İlçesi'nde, 2016 yılında anketçi Adil Gür'ün kullandığı otomobilin lastiği patlamış ve öğrenci servisine çarpmıştı. 1'i ağır 14 öğrencinin yaralandığı kazayla ilgili açılan davada karar açıklandı. Adil Gür'e 21 ay hapis cezası verildi.

Anketçi Adil Gür'e 21 ay hapis cezası!

Kaza, 10 Temmuz 2016 tarihinde saat 11.00 sıralarında Kula İlçesi Esenyazı Mahallesi Kavşağı’nda meydana gelmişti. Kula’dan İzmir yönüne giden araştırma kuruluşu A&G’nin sahibi Adil Gür yönetimindeki 34 SN 34 plakalı otomobilin sağ arka lastiği patladı. Kontrolden çıkan otomobil savrularak, önündeki, Eskişehir’den İzmir Menderes’e giden özel bir ilkokulun öğrencilerinin bulunduğu 36 yaşındaki Çağlar İngün yönetimindeki 26 AT 29 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan minibüs devrilirken, otomobil de yol kenarındaki tarlaya uçtu. Otomobil sürücüsü Adil Gür ve arka koltukta oturan oğlu 6 yaşındaki Efe Gür kazayı yara almadan atlatırken, minibüsteki öğretmen ve öğrenciler yaralandı. Kazada bir öğrencinin ise kopmuştu. Bu kapsamda yapılan yargılama hakkında karar açıklandı. Adil Gür 'e 21 ay hapis cezası verildi.

"İSTİNAF'A GEDECEĞİM"

Karrala ilgili olarak Cumhuriyet'in sorularını cevaplayan Adil Gür , "Şeriatın kestiği parmak acımaz. Hayatımda adli sicil kaydı almak için dahi adliyeye gitmedim. Davanın esasen takipcisi de olmadım. Sonuçta böyle bir kazanın kesinlikle olmasını istemezdim. Yürüyen bir dava süreciyle ilgili çok söz söylemek istemiyorum ama bu işin istinafı var" dedi.

"BÜYÜK KIRGINLIKLARIMIZ VAR"

Kaza sonrasında olay yerinden ayrılan Adil Gür’e, yaralı öğrencilerin velileri ve öğretmenleri ilgisizliğinden dolayı sitem etmişti.

Kazada eşiyle birlikte yaralanan Beden Eğitimi öğretmeni Serdar Balta, yaralı öğrenci Adilhan Bilge’yi hastanede ziyaret etmiş ve Gür’ün günlerdir kendileriyle hiçbir şekilde irtibata geçmediğini belirtmişti.

Balta, "Bizimle birlikte kazaya karışan şahısların hiçbir şekilde günlerdir bizimle irtibata geçmeyip, çocuklarımıza bir geçmiş olsun bile dilememeleri. Bunun aksine yalnız kaldığımızı hissetmemiz. Bu anlamda çok büyük bir kırgınlığımız var. Nasıl olur da bir insan kazaya karıştığı araçtan sağ salim çıkıp, diğer aracın yanına gelmiyor? Biz orada da herhangi bir şey beklemedik aslında. Hayat vicdandan ibarettir bize göre. Biz böyle düşünüyoruz. Tesadüfler vardır, kader vardır. Muhakkak inancımız tam. Ama vicdan çok önemli bir şeydir. İnsani özellikler anlamında biz vicdan bekledik sadece. Bizim tüm kırgınlığımız şahıslara değil, insanlık adına. Vicdan bizim için çok önemlidir. Her alanda bunu göremediğimiz için çok kırgınız. Bütün tepkimiz de bu yüzden."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
"seçime günler kala anketçiye hapis cezası" başlığa bakınca insanın aklına hiç kazaya karıştığı için ceza aldığı gelmez bile editörlerinizi öpeyim
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