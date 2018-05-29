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"Anketler, cumhurbaşkanımızı yüzde 54 civarında gösteriyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 19:26 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ: - "Allah'a şükür şu an anketler, cumhurbaşkanımızı yüzde 54 civarında, AK Partimizi de yüzde 46-47 civarında gösteriyor ama anketlere bakarak, 'bu iş bitti' diyemeyiz. Biz çalışmaya devam edeceğiz"

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Allah'a şükür şu an anketler cumhurbaşkanımızı yüzde 54 civarında, AK Partimizi de yüzde 46-47 civarında gösteriyor ama anketlere bakarak, 'bu iş bitti' diyemeyiz. Biz çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Akdağ, AK Parti Etimesgut İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, AK Parti İlçe Başkanı Ebubekir Kipel, parti yönetimi ve partililerle bir araya geldi.

AK Parti teşkilatlarında görev yapanlara 24 Haziran seçimleri öncesinde önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Akdağ, parti teşkilatlarının, seçim koordinasyon merkezlerinin hazırladığı programlar kapsamında çalıştıklarını ifade etti.

Akdağ, "Her biriniz, henüz oyunu verme kararlılığında olmayan kişilere nasıl etki edeceğinizi keşfetmelisiniz. Bir akrabanız, dostunuz, komşunuz, sitenizdeki bir kişi ya da bir aile olmalıdır. Ona nerede ulaşacağını iyi bilmelisiniz, gençlere nerede ulaşılacağını gençler benden iyi bilir. Kadınlarımızın önemli bir bölümü ev hanımı, onlara ramazanın verdiği bir imkanla iftarlarda ulaşma imkanı var." diye konuştu.

AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na oy verecek kişilerle konuşmak yerine, henüz kararını vermemiş kişilerle konuşmak gerektiğini vurgulayan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes, bir kazancının olduğunu fark ederek çalışmalı. Biz, bugün bir seçim otobüsüyle dolaşmayı tercih ettik, bence bu bize bir kazanç sağladı. Bunun yerine ancak bir caddede 100 esnafa da uğrayabilirdik. Biz bugün 5 bin kişi belki daha fazla kişiyle muhatap olabildik."

"Bir oy" demeden çalışmaların sürdürülmesini isteyen Akdağ, "Allah'a şükür şu an anketler, cumhurbaşkanımızı yüzde 54 civarında, AK Partimizi de yüzde 46-47 civarında gösteriyor ama anketlere bakarak, 'bu iş bitti' diyemeyiz. Biz çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti'nin, bir dava hareketi ve dünyanın kurumsallığı en güçlü partilerinden biri olduğunu anlatan Akdağ, Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti lideri olmasının avantajları bulunduğunu kaydetti.

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ak parti Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ Etimesgut

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