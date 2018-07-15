Anlamlı ve duygusal 15 Temmuz Mesajları! Şehitlerimiz için özel 15 Temmuz anma mesajları!

15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyoruz ve fedakarlıkları için onlara minnetlerimizi sunuyoruz. 15 Temmuz darbe girişimini lanetlediğimiz bu 2. yıldönümünde tüm Türkiye'de şehitler anılıyor ve demokrasimizin gücü kutlanıyor. Siz de haberimizdeki kısa, uzun, resimli veya resimsiz 15 Temmuz anma mesajları ile günün anlam ve önemini çevrenizdekilerle SMS, Whatsapp, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden paylaşabilirsiniz. 15 TEMMUZ MESAJLARI 2018 Bugün Türk halkının hain çetelere karşı koyduğu o özel günün ilk yıldönümü. 15 Temmuz şehitlerimizin anısını rahmetle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına kast edenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin altını oymaya çalışan hainler bundan 1 yıl önce 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıkları ile ezilmişlerdir. Gelecekte de devletimizi alaşağı edebileceğini düşününler gereken dersi alacaktır. 15 Temmuz şehitlerimiz vatanı korumak için 2 yıl önce bugün sokaklara dökülmüş ve canlarını feda etmişlerdir. Aziz 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Bir yıl önce bugün Halk sokaklara döküldü; namluların, tüfeklerin, kurşunların karşısına çıktı ve Türkiye Cumhuriyetini hainlere yem etmedi! 15 Temmuz şehitlerimize ve gazilerimize minnettarız. Dualarımız onlarla... Hainlere göz açtırmayan Türk milleti bugün şehitlerini anarak, demokrasi nöbetini sürdürmektedir. Vatanımız için canını veren 249 şehidimizi ve yüzlerce gazimiz hep yüreklerimizde olacak. Şehitler Ölmez vatan bölünmez. Kelime-i şahadet getirerek canlarını verdiler. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun; şehitlerimiz ve devletimiz için tuttuğumuz demokrasi nöbeti mübarek olsun. 15 Temmuz gecesi Türk halkı hain bir çeteye gereken dersi vermek için sokaklara döküldü ve tankların karşısına dikildi. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. 15 Temmuz gecesi şehit kanları ile sulanmış bu topraklar 249 şehidi daha bağrına bastı. 15 Temmuz şehitlerimiz hiç unutulmayacaktır. O insanlar ki söz konusu vatan olunca bir dakika bile düşünmediler canlarını verdiler. Türkiye Cumhuriyeti şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları ile ilelebet yaşayacaktır.

Dualarımız 15 Temmuz şehitleri ile... Onlar ki canlını Türkiye Cumhuriyeti için feda etmiş hainlerin planlarını suya düşürmüştür. Allah'ın rahmeti şehitlerimiz ile olsun. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. 15 TEmmuz ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bugün Türkiye'nin dört bir köşesinde 15 Temmuz'da vatan hainlerinin püskürtülüşünü ve bu yolda canını veren 15 Temmuz şehirlerimizi dualarla anıyoruz. insanlar ki söz konusu vatan olunca bir dakika bile düşünmediler canlarını verdiler. Türkiye Cumhuriyeti şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları ile ilelebet yaşayacaktır. Vatanımız için canını veren 249 şehidimizi ve yüzlerce gazimiz hep yüreklerimizde olacak. Şehitler Ölmez vatan bölünmez. Yüce Türk milletinin 249 evlası 15 Temmuz gecesinde hayatlarını bizler bugün demokrasi nöbeti tutabilelim diye verdiler. 15 Temmuz canını verenler ve tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun. 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast edenlerin hain planına canını siper ederek karşı koyan şehitlerimizin rahmetle ve dualarla anıyoruz.

Allah'ın rahmet, bereketi, mağrifeti 15 Temmuz şehitlermiz ile olsun. Türkiye Cumhuriyeti'ni al aşağı edeceğini düşünenler her daim yanılmış hep yanılacaktır. Gururumuz, kahramanlarımız 15 Temmuz şehitlerimizi, darbecilerin durdurulmasının sene-i devrinde dualarla, hasret ve özlemle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyetini karanlığa sürüklemek isteyen hain çete 1 yıl önce bugün çökertildi. 15 Temmuz şehitlerimize Allah rahmet eylesin. 15 Temmuz'da vatana ihanet edenler Türk halkından tokat yemiştir. O tokatı atanlar bugün şehitlerini dualarla anmakta, demokrasi nöbetini sürdürmektedir. Bugün hain kalkışmanın yıl dönümünde Astsubay Ömer Halis Demir gibi kahramanlarımızı minnetle anıyoruz. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Şehitlerimizin kalbimizde yaşamaya devam etmekte bugün bizlerle demokrasi nöbetini sürdürmektedir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Yüce milletimiz tarihte olduğu gibi 1 yıl önce 15 Temmuz akşamı yine hainlere, çetelere, Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanlarına unutamayacakları bir ders vermiştir. Demokrasi nöbetimiz kutlu ve şanlı olsun.

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir.15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim. Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir. 249 Şehit daha 249 çift göz daha kapandı hayata. 249 ananın daha hıçkırıkIarı karıştı toprağa. 249 baba daha ağIadı evIadına. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasına kast edenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin altını oymaya çalışan hainler bundan 1 yıl önce 15 Temmuz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıkları ile ezilmişlerdir. Gelecekte de devletimizi alaşağı edebileceğini düşününler gereken dersi alacaktır. Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene! Fotoğraflarla 15 Temmuz Darbe Gecesinin En Çarpıcı Anları Haberi ve Fotoğrafları Mynet'te CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HALKA HİTAP EDECEK! Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında, ilk olarak Ankara’da 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerini ziyaret edecek Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelecek. Erdoğan, daha sonra İstanbul’a geçerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı’nı ziyaret edecek, köprüde düzenlenecek yürüyüşe katılacak ve halka hitap edecek. Şehit yakınları ve gaziler de programa iştirak edecek. “15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Makamı’nın hemen altındaki bin 500 metrekarelik alanda inşaatı devam eden “15 Temmuz Şehitler Müzesi”nin de kısmi açılışı gerçekleştirilecek.

Adalet Bakanı Gül'den 15 Temmuz mesajı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'daki hesabından, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne yönelik açıklamalarda bulundu. Paylaşımında "15 Temmuz'daki hain kalkışmayı, tarihsel olarak önceki darbelerden, darbe teşebbüslerinden ayıran önemli bir fark mevcuttur." ifadesine yer veren Bakan Gül, şöyle devam etti: "15 Temmuz, millet egemenliği üzerinde yeni bir vesayet girişimi değildi. Bu hain kalkışma, düpedüz bir esaret girişimiydi. Tanklar milletin üstüne sürülürken, milletin Meclisi bombalanırken, namlular sivillere ölüm kusarken ve hainler beyhude tuzaklar kurarken, Cumhurbaşkanımızın gecenin karanlığını delip geçen kararlı sesi hepimiz için umut oldu; gün doğmadan yeni bir sabahın muştusu oldu. Bu meşum kalkışmaya milletin kahraman evlatları siper oldular. Vatana alçakları uğratmadılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüreklerde tutuşturduğu cesaret ve inançla meydanlara koştular. O karanlık geceyi aydınlık bir sabaha taşıdılar. Siyasi tarihimizin bu en kanlı darbe teşebbüsüne canları pahasına karşı koyan ölümsüz kahramanlarımızı, o gece ölümü öldüren yiğit evlatlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum."