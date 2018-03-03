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Anlayan: “Tercih edilebilen fakülteye geçmek lazım”

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 16:44 | Son Güncelleme

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, “İlçemizde Deniz Bilimleri Fakültesi yerine başka fakülte olsaydı çok daha faydalı olabilirdi.

Anlayan: “Tercih edilebilen fakülteye geçmek lazım”

Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, “İlçemizde Deniz Bilimleri Fakültesi yerine başka fakülte olsaydı çok daha faydalı olabilirdi. O sebeple mutlaka tercih edilebilen fakülteye geçmek lazım” dedi.
Başkan Hüseyin Anlayan yaptığı açıklamada, “Fatsa’nın şu andaki üniversite alanı yaklaşık 40 dönüm üzerinde liman içerisinde eskiden bir balık işleme fabrikasının olduğu bir yerde. Ben o günkü şartlarda ısrarla üniversite yerinin orası olmaması gerektiğini söylememe rağmen o günkü kutuplaşmalar ve inatlaşmalar neticesinde o günkü üniversiteye yönetimi mevcut yere üniversite kurdurdu. Üniversite demek şehre katacağı hem sosyal hayatı daha artması manasına geliyor. Bugün Fatsamızın sıkıntısı, ilçede üniversite olmayışı değil bugün Fatsa’mızdaki üniversite sıkıntısı yanlış tercih ile açılan bölümlerin tercih edilmeyen bölümlerin olmasından kaynaklanıyor. Deniz Bilimleri Fakültesi yerine bugün eğitim fakültesi olsaydı, mühendislik fakültesi olsaydı, fen-edebiyat fakültesi olsaydı çok daha faydalı olabilirdi. O sebeple mutlaka tercih edilebilen fakülteye geçmek lazım. Fatsa’nın alt yapısı buna hem nüfus olarak hem de şehir olarak çok müsait. Bizim yer sıkıntımız yok. 2017 yılında Büyükşehir Belediyemiz ile beraber Fatsamızın tamamında bir revize imar planı yaptık. Biz revize imar planında 100 dönüm eğitim alanı koyduk. Bunun 35 dönüm sadece üniversite alanına ayırdık. Biz üniversite alanı içerisinde bir bölüm değişikliği yaparak daha fazla tercih edilebilen bir bölümü getirtebilirsek bizim açımızdan daha faydalı olur” diye konuştu.

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