AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bursa'daki sele ilişkin, "Sel zaman zaman oluyor. Anlık yağışlar var, bunları da biz ikaz ettik hatta bu ikazlar bana da gelir her gün. Vatandaşlara da göndeririz. Kurumlara, valiliklere, belediyelere göndeririz. Onlar da tedbir alıyor. Sel olabiliyor fakat Allah'a şükür mal, can kaybı olmuyor." dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere kente gelen Eroğlu, Park Afyon Alışveriş Merkezi ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, hava durumuyla ilgili sorusu üzerine Bakan Eroğlu, Türkiye geneline bin 700 otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kurduklarını söyledi.

Bu istasyonlar sayesinde ülkenin hava durumunu anlık görebildiklerini belirten Eroğlu, ilçelere kadar tüm Türkiye'nin hava durumunu ileri teknolojiyle takip ettikleri bilgisini verdi.

Eroğlu, ülke genelinin haftalık yağış durumunu yayımladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ben de her hafta Twitter'dan yayımlıyorum. Yağış durumu, rüzgar durumu, her şey var. Denizlerde dalga yüksekliği, hava durumumuzda yüzde 90 isabet var ama yaz aylarında bazen ani bulut geçişleri oluyor. Bölgesel, yerel, bazen aşırı yağışlar olabiliyor. Onu da büyük ölçüde tespit ediyoruz çünkü Afyonkarahisar'da meteoroloji radarı var, Kumalar Dağı'nda. Oradan 350 kilometre mesafedeki bütün rüzgar durumu, bulut, yağış ne zaman gelecek, her şeyi radardan görmek mümkün hatta bizim bilgisayardan da bunu hemen tespit edebilirsiniz."