HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Anlık yağışlar var, bunları da biz ikaz ettik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 18:43 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: - "(Bursa'daki sel) Sel zaman zaman oluyor. Anlık yağışlar var, bunları da biz ikaz ettik hatta bu ikazlar bana da gelir her gün. Vatandaşlara da göndeririz. Kurumlara, valiliklere, belediyelere göndeririz. Onlar da tedbir alıyor. Sel olabiliyor fakat Allah'a şükür mal, can kaybı olmuyor"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bursa'daki sele ilişkin, "Sel zaman zaman oluyor. Anlık yağışlar var, bunları da biz ikaz ettik hatta bu ikazlar bana da gelir her gün. Vatandaşlara da göndeririz. Kurumlara, valiliklere, belediyelere göndeririz. Onlar da tedbir alıyor. Sel olabiliyor fakat Allah'a şükür mal, can kaybı olmuyor." dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere kente gelen Eroğlu, Park Afyon Alışveriş Merkezi ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, hava durumuyla ilgili sorusu üzerine Bakan Eroğlu, Türkiye geneline bin 700 otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kurduklarını söyledi.

Bu istasyonlar sayesinde ülkenin hava durumunu anlık görebildiklerini belirten Eroğlu, ilçelere kadar tüm Türkiye'nin hava durumunu ileri teknolojiyle takip ettikleri bilgisini verdi.

Eroğlu, ülke genelinin haftalık yağış durumunu yayımladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ben de her hafta Twitter'dan yayımlıyorum. Yağış durumu, rüzgar durumu, her şey var. Denizlerde dalga yüksekliği, hava durumumuzda yüzde 90 isabet var ama yaz aylarında bazen ani bulut geçişleri oluyor. Bölgesel, yerel, bazen aşırı yağışlar olabiliyor. Onu da büyük ölçüde tespit ediyoruz çünkü Afyonkarahisar'da meteoroloji radarı var, Kumalar Dağı'nda. Oradan 350 kilometre mesafedeki bütün rüzgar durumu, bulut, yağış ne zaman gelecek, her şeyi radardan görmek mümkün hatta bizim bilgisayardan da bunu hemen tespit edebilirsiniz."

- "24 Haziran'da Afyonkarahisar'da inşallah 6-0 çünkü öbürlerinde ümit yok"

Barajlardaki doluluk oranlarının oldukça iyi olduğunu anlatan Eroğlu, "Barajlar yağışlardan doluyor. Su konusunda yazın hiçbir problem yok." dedi.

Bir gazetecinin, "Meteorolojide tahminleriniz yüzde 90 tuttu. 24 Haziran'a ilişkin tahmininiz nedir?" şeklindeki sorusu üzerine Eroğlu, "24 Haziran'da Afyonkarahisar'da inşallah 6-0 çünkü öbürlerinde ümit yok. Yaparsa AK Parti yapar. Vakit Türkiye vakti. Dolayısıyla inşallah hep beraber gideceğiz, gümbür gümbür." ifadelerini kullandı.

- "Anlık yağışlar var, bunları da biz ikaz ettik"

Eroğlu, Bursa'daki sel ve heyelana ilişkin soruyu da "Sel zaman zaman oluyor. Anlık yağışlar var, bunları da biz ikaz ettik hatta bu ikazlar bana da gelir her gün. Vatandaşlara da göndeririz. Kurumlara, valiliklere, belediyelere göndeririz. Onlar da tedbir alıyor. Sel olabiliyor fakat Allah'a şükür mal, can kaybı olmuyor." diyerek yanıtladı.

PARTNERDünyanın en zehirlisi Antalya'daDünyanın en zehirlisi Antalya'da
ÖSYM'den açıklama: Sayıştay Eleme Sınavı arıza nedeniyle ertelediÖSYM'den açıklama: Sayıştay Eleme Sınavı arıza nedeniyle erteledi
Çocuklar geliştirdikleri robotlarla yarıştıÇocuklar geliştirdikleri robotlarla yarıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Bakan Eroğlu

En Çok Okunan Haberler

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım Bursa Valisi'nden sele ilişkin bilgi aldı

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Lily Allen itiraf etti! Olay oldu

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Dilan Çiçek Deniz'in estetiksiz hali olay oldu

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Pankart kavgası sonrası flaş gelişme! Ankara Valiliği açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim startını verdi: Bir müjdem var

İlginizi Çekebilir

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Polis arabasındaki iğrenç olayda yeni gelişme

Fatih Tezcan'dan skandal Atatürk paylaşımı! Sosyal medya ayağa kalktı, tepkiler çığ gibi

Fatih Tezcan'dan skandal Atatürk paylaşımı! Sosyal medya ayağa kalktı, tepkiler çığ gibi

Bingöl'de jandarma karakoluna roketli saldırı! Çatışma çıktı

Bingöl'de jandarma karakoluna roketli saldırı! Çatışma çıktı

Hakkari'de gece yarısı patlama sesleri duyuldu!

Hakkari'de gece yarısı patlama sesleri duyuldu!

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'dan dikkat çeken yazı: Erdoğan’ı elindeki anket sonuçları yanıltıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yine solu eleştirdi!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce yine solu eleştirdi!

ÖSYM'den açıklama: Sayıştay Eleme Sınavı arıza nedeniyle erteledi

ÖSYM'den açıklama: Sayıştay Eleme Sınavı arıza nedeniyle erteledi

Bakan Faruk Özlü yerli otomobilin adresini açıkladı: Çok sayıda talep var ama Filyos'un şansı yüksek

Bakan Faruk Özlü yerli otomobilin adresini açıkladı: Çok sayıda talep var ama Filyos'un şansı yüksek

İstanbul Emniyet'inde terfi fırtınası! 50 Müdür terfi etti, yeni atamalar yolda

İstanbul Emniyet'inde terfi fırtınası! 50 Müdür terfi etti, yeni atamalar yolda

Son dakika! Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı! İşte son hava durumu raporu

Son dakika! Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı! İşte son hava durumu raporu

İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

İYİ Parti lideri Meral Akşener Çorum mitinginde TRT'ye çok sert yüklendi: TRT'yi satacağım parasını size vereceğim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.