Anne ile kızı yangında hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı binada çıkan yangında anne ile kızı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi Harmanlar Sokak'ta, 3 katlı binanın son katındaki çöp dolu bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Daireyi inceleyen ekipler, Refiye (79) ile zihinsel özürlü kızı Necla Arısoy'u (52) yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Sağlık ekipleri, yoğun dumandan etkilenen anne ile kızının hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Anne ile kızının cesetleri, Darıca Farabi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.