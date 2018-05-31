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Anne ile oğluna otomobilin çarpması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 17:35 | Son Güncelleme

Kazada yaralanan 5 yaşındaki çocuk da hayatını kaybetti

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir annenin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan 5 yaşındaki oğlu da yaşamını yitirdi.

Hürriyet Mahallesi Hasan Tahsin Bulvarı'nda bir aracın çarpması sonucu yaralanan 5 yaşındaki Ebubekir Tekir, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası kaçan sürücüyü yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Hürriyet Mahallesi Hasan Tahsin Bulvarı'nda dün yolun karşısına geçmek isteyen Gonca Tekir (30) ile oğlu Ebubekir'e (5), plakası henüz belirlenemeyen bir araç çarpmış, anne olay yerinde ölmüş, oğlu ağır yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Erciyes Üniversitesi trafik kazası

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