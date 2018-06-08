HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Anne işkencesi kamerada!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 14:50 | Son Güncelleme

Osmaniye’de 6 yaşındaki çocuğa öz annesi tarafından uygulanan şiddet ve işkenceyi cep telefonu kamerasıyla kaydeden baba, boşanma davası aştığı eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Osmaniye’de daha önce eşi tarafından bıçaklanan ve 2 gün yoğun bakımda kalan Mehmet A. eşi Seda A.'dan boşanmak için mahkemeye müracaat etti. Boşanma davaları devam eden çiftin çocukları 6 yaşındaki D’ye de öz annesi tarafından şiddet uygulanıp işkenceye maruz kaldığı haberini alan Mehmet A. ayrı yaşadığı eşi Seda A.'nın yaşadığı eve gitti. Eşi tarafından 6 yaşındaki oğluna uygulanan şiddet ve işkenceye tanık olan baba Mehmet A., o anları ise cep telefonuyla kaydetti. Mehmet A. (29) eşinin ceza alması için savcılığa başvurdu.

iskence

6 yaşındaki oğlunun annesinin elinden kurtarılmasını isteyen Mehmet A., "Eşim daha önce beni karnımdan bıçakladı. İki gün yoğun bakımda kaldım. Mahkemeye başvurdum. 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. Ancak cezası ertelendi. Çocuğum hala şiddete maruz kalmakta. Daha önce çocuğum bir çok kez hastanelik oldu anne şiddetinden dolayı. Bu kadından her şey beklenir. Çocuğumun hayatından dahi endişe ediyorum. Daha önce çocuğumu tekmeleye tekmeleye bayılttı. Allah rızası için yetkilikler yardım etsin" şeklinde konuştu.

kş

Mehmet A.'nın babası Abdurrahman A. ise, "Torunumu bazen eli yüzü mor şekilde görüyordum. Hep soruyordum bu çocuğa ne oluyor diye. Parkta oynarken düşüyor filan diyorlardı. Meğer anne dayağına maruz kalıyormuş. Ben sonradan öğrendim" dedi.

İHA

PARTNERÇok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?Çok şaşıracaksınız! Ne olduğunu biliyor musunuz?
Fotoğraflar // Erdoğan Demirören'i kaybettikFotoğraflar // Erdoğan Demirören'i kaybettik
Fotoğraflar// Erdoğan Demirören'i kaybettikFotoğraflar// Erdoğan Demirören'i kaybettik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Osmaniye anne işkence şiddet

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı program reytinglerde çakıldı!

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk çıktı

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Tamer Karadağlı: Karım değil mi kardeşim öperim

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Bella Hadid'in elbisesi geceye damga vurdu!

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Son dakika! Erdoğan Demirören hayatını kaybetti! Erdoğan Demirören kimdir?

Okuyucu Yorumları 1 yorum
şimdi gel kadına şiddete son de tamam da bazı kadınlar haketmıyor mu gunah değil mi o çocuga ileride yaşayacağı tramvalara
Diğer Haberler
Karneye yazılan en acı not!

Karneye yazılan en acı not!

Karısı vahşice öldürüldü, mahkemede hayatının şokunu yaşadı

Karısı vahşice öldürüldü, mahkemede hayatının şokunu yaşadı

Bursluluk sınavı sonuçları 2018 ne zaman belli olacak? İOKBS bursluluk sınavı soru - cevap anahtarı yayınlandı!

Bursluluk sınavı sonuçları 2018 ne zaman belli olacak? İOKBS bursluluk sınavı soru - cevap anahtarı yayınlandı!

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri tam 5 milyon TL

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri tam 5 milyon TL

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Annesini komşuyla yatakta gördü, canından oldu!

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun makam aracı kaza yaptı!

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun makam aracı kaza yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.