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Anne öldü, oğlu yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 19:01 | Son Güncelleme

Aydın'ın Karacasu ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu anne öldü, oğlu ağır yaralandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Süleyman Özyiğit (55) yönetimindeki 09 VB 871 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karacasu Rampası mevkisinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada, araçta bulunan Elif Özyiğit (73) olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Süleyman Özyiğit yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Süleyman Özyiğit'in hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
anne Kaza oğul otomobil

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