Anne, şizofren kızı tarafından öldürüldü

Gümüşhane'de yaşlı kadın, şizofren olduğu öne sürülen kızı tarafından öldürüldü.
Şizofren hastası kızları Havva (45) ve Emine Balda (49) ile Kürtün ilçesi Damlı Köyü Sazalan yaylasında yaşayan Ayşe Balda (70), evinin önünde odun keserken kızı Havva'nın saldırısına uğradı.
Başından ağır yaralanan Ayşe Balda, komşuların çağırdığı 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
Havva Balda, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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