Anne sütü hayat kurtarıyor

BRÜKSEL (AA) - ŞERİFE ÇETİN - Uluslararası araştırmalar ve incelemeler doğumdan sonra emzirmenin, anne sütü alan bebeğe ve emziren anneye büyük fayda sağladığını ortaya koymaya devam ediyor.

AA muhabirinin tüm dünyada 1-7 Ağustos'ta kutlanan Dünya Emzirme Haftası için derlediği bilgiler, emzirmenin hem bebeğe hem de anneye ciddi anlamda getirileri olduğunu gösteriyor.

Emzirmenin faydalarını anlatmak ve yaygınlaştırmak için önemli kampanyalar yürüten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütü alması gerektiğini savunuyor. Altı aydan sonra ek gıda takviyesi alan bebeklerin iki yaşına kadar emzirilmesi ise ideal durum olarak tanımlanıyor.

- Anne sütü büyük faydalar sağlıyor, hayat kurtarıyor

DSÖ'nün son dönemde yayımladığı çalışmalar, emzirmeyle birlikte her yıl beş yaş altı 820 bin çocuğun ölümünün engellenebileceğini gösteriyor.

İlk altı ay sadece anne sütü alan bebekler sindirim sistemi ile ilgili enfeksiyonlardan korunurken, emzirilmeyen bebeklerin ishal ve benzeri hastalıkları kapma ve bununla gelen hayat kaybı riski artıyor.