HABER

Anne sütü hayat kurtarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 14:31 | Son Güncelleme

Araştırmalar, emzirmenin hem bebeğe hem de anneye önemli katkılar sağladığını ortaya koyuyor - Emzirmeyle her yıl 820 bin çocuğun ölümünün, 20 bin annenin de göğüs kanserinden hayatını kaybetmesinin önüne geçilebileceği kaydediliyor - DSÖ, özellikle doğumdan sonra ilk bir saat içinde emzirmenin hayat kurtarıcı olduğunu vurguluyor - Tüm faydalarına rağmen, ilk altı ay emziren annelerin oranı yüzde 41'de kalıyor

BRÜKSEL (AA) - ŞERİFE ÇETİN - Uluslararası araştırmalar ve incelemeler doğumdan sonra emzirmenin, anne sütü alan bebeğe ve emziren anneye büyük fayda sağladığını ortaya koymaya devam ediyor.

AA muhabirinin tüm dünyada 1-7 Ağustos'ta kutlanan Dünya Emzirme Haftası için derlediği bilgiler, emzirmenin hem bebeğe hem de anneye ciddi anlamda getirileri olduğunu gösteriyor.

Emzirmenin faydalarını anlatmak ve yaygınlaştırmak için önemli kampanyalar yürüten Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütü alması gerektiğini savunuyor. Altı aydan sonra ek gıda takviyesi alan bebeklerin iki yaşına kadar emzirilmesi ise ideal durum olarak tanımlanıyor.

- Anne sütü büyük faydalar sağlıyor, hayat kurtarıyor

DSÖ'nün son dönemde yayımladığı çalışmalar, emzirmeyle birlikte her yıl beş yaş altı 820 bin çocuğun ölümünün engellenebileceğini gösteriyor.

İlk altı ay sadece anne sütü alan bebekler sindirim sistemi ile ilgili enfeksiyonlardan korunurken, emzirilmeyen bebeklerin ishal ve benzeri hastalıkları kapma ve bununla gelen hayat kaybı riski artıyor.

Anne sütü aynı zamanda 6-23 ay arasında bebeğin temel enerji ve gıda ihtiyacını karşılıyor. Özellikle hastalık dönemlerinde ve eksik beslenmeyle karşı karşıya olan bebeklerde anne sütü, yine temel enerji ve gıda kaynağı olarak ölüm oranlarını düşürüyor.

Diğer yandan araştırmalar, bebekliğinde anne sütü alan çocuklar ve ergenlerin aşırı kilolu ya da obez olma riskinin azaldığını gösteriyor.

Bebekliğinde anne sütü alan çocukların eğitim hayatının da olumlu etkilendiği, bu çocukların zeka testlerinde daha başarılı olduğu ve okul devam oranlarının daha yüksek olduğu görülüyor. Böylelikle araştırmalar anne sütü alan bebeklerin ileriki yaşamlarında yüksek gelirli yetişkin olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

- Emzirmek anneye de yarıyor

Diğer yandan emzirmek sadece bebeklere fayda sağlamıyor. Araştırmacılar, emziren annelerde göğüs kanseri riskinin azaldığını, böylelikle her yıl bu hastalıktan kaynaklanan 20 bin ölümün de önüne geçebileceğini savunuyor.

Emziren anne aynı zamanda yumurtalık kanseri, ikinci tip diyabet ve kalp hastalıklarından da korunuyor.

Emzirerek sağlıklı bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak ise hem aileler için sağlık giderlerini azaltıyor hem de ulusal düzeyde ekonomik kazanımlar sağlıyor.
\

- Doğumdan sonra ilk 1 saat kritik

DSÖ'nün son yayımladığı araştırma ise doğumdan hemen sonraki ilk saat içinde emzirmenin önemine dikkati çekiyor.

Araştırma sonuçlarına göre, emzirme başlangıcında "ağız" olarak da adlandırılan ilk süt bebeğin sağlığı için kilit öneme sahip. Öyle ki, doğumdan 2-23 saat sonra emzirilen bebeklerde ölüm riski ilk saat içinde emzirilen bebeklere göre yüzde 33 artarken, bir gün ya da daha sonra emzirilen bebeklerde bu risk bunun iki katına çıkıyor.

Aynı zamanda ilk bir saat içinde emzirilmeyen bebeklerin sadece mikrop kapma riski artmıyor, bebeğin emmeye devam etme ihtimali de düşüyor.

- Tüm faydalara rağmen emzirme oranları düşük

Emzirmenin kanıtlanmış sağlık faydalarına rağmen, DSÖ'nün 2018 emzirme verileri uluslararası hedefin gerisinde kalındığını gösteriyor.

İlk altı ay emzirilen bebek oranının 2018'de yüzde 41 olduğu görülüyor. DSÖ, 2030'a kadar bu oranı yüzde 70'e yükseltmeyi hedefliyor.

Diğer yandan yeni doğanların sadece yarısının doğumun ardından ilk bir saat içinde emzirildiği ortaya çıkarken, annelerin üçte ikisinin en az bir yıl emzirmeye devam ettiği, iki yaşına kadar emziren annelerin oranının ise yüzde 45 civarında olduğu kaydediliyor.

DSÖ, doğru bilgi ve destekle neredeyse her annenin emzirebileceğini vurguluyor. Hiçbir yan etkisi olmadan sağlığa birçok fayda sağlayan emzirmenin yaygınlaştırılması için herkesin sorumluluk sahibi olduğunu anımsatan Örgüt, devletlerin, uluslararası örgütlerin ve sivil toplumların bu alanda daha çok çalışması gerektiğini kaydediyor.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Başkanın paylaşımı başpehlivanları kızdırdıBaşkanın paylaşımı başpehlivanları kızdırdı
Bağış karaciğer ile biri bebek, iki hasta hayata tutunduBağış karaciğer ile biri bebek, iki hasta hayata tutundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne anne sütü bebek diyabet Dünya Sağlık Örgütü Enfeksiyon kanser ölüm

En Çok Okunan Haberler

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Kiralık Aşk dizisinin Ozan'ı Oğuzhan Tükenmez hayatını kaybetti

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Son dakika! İlker Tezer öldürüldü

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 6 Ağustos Pazatesi güncel dolar fiyatlarında son durum

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

İYİ Parti'de istifa depremi! Son dakika açıklama geldi

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin fuhuş operasyonundan nasıl yakalandığı ortaya çıktı

'Pembe Panter' lakaplı Ayşe B.'nin fuhuş operasyonundan nasıl yakalandığı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

TRT Çocuk’tan 'eşeğe tecavüz' iddialarının ardından açıklama: İftira

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Rasim Ozan Kütahyalı skandalın ardından ilk kez ortaya çıktı! Eşi Nagehan Alçı ile birlikte...

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da linç girişimi! Çocuğunun kafasını demir bariyerlere vurdu

İstanbul'da linç girişimi! Çocuğunun kafasını demir bariyerlere vurdu

Bursa'da Suriyeli kadın cinayetinde zanlıların ifadeleri tüyler ürpertti

Bursa'da Suriyeli kadın cinayetinde zanlıların ifadeleri tüyler ürpertti

Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

Polislerden UBER ve Scotty araçlarına yönelik uygulama! Ceza yağdı

FETÖ'nün Emniyet İstihbarat hücresine yönelik iddianame hazır

FETÖ'nün Emniyet İstihbarat hücresine yönelik iddianame hazır

Son dakika! Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

Son dakika! Şiyar-Rüstem kod adlı terörist Deniz Tali öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.