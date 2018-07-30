HABER

Anne sütündeki alkol çocukların bilişsel yetisini olumsuz etkileyebiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 17:20 | Son Güncelleme

Anne sütündeki alkol çocukların bilişsel yetisini olumsuz etkileyebiliyor

Avustralya'da yürütülen bir çalışmada, annenin emzirirken alkol tüketmesinin çocuğun bilişsel yeteneklerini olumsuz yönde etkileyebileceği tespit edildi.

Araştırmada, alkol alan anne sütüyle beslenen ve beslenmeyen 5 bin 107 bebek, 6-7 yaşlarına kadar 2 yılda bir incelendi.

Alınan veriler doğrultusunda emzirme sırasında alkol alan annelerin çocuklarının sözel olmayan muhakeme yeteneklerinin emzirme sırasında alkol kullanmayan annelerin çocuklarınkine göre daha zayıf olduğu belirtildi. Değerlendirme doğum öncesi alkol tüketimi, anne yaşı, gelir, doğum ağırlığı, kafa travması diğer faktörlerden bağımsız olarak yapıldı.

Sydney'deki Macquarie Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Louisa Gibson ve Melanie Porter, yaptığı açıklamada, bu çalışmanın anne sütü yoluyla alkole maruz kalmanın bilişsel gelişimi olumsuz yönde etkilediğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Araştırmanın aynı zamanda anne sütündeki etanolün normal beyin gelişimini etkileyebileceğini gösteren hayvan çalışmaları ile tutarlı olduğuna işaret edildi.

Araştırmanın sonuçları "Pediatrics" dergisinde yayımlandı.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itirazTürkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz
Ahmet Şık'tan şaşırtan çıkış: HDP'nin barajı geçmesinde katkı oylarının payı büyükAhmet Şık'tan şaşırtan çıkış: HDP'nin barajı geçmesinde katkı oylarının payı büyük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
alkol anne sütü araştırma bilişsel yetenek

En Çok Okunan Haberler

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Yusuf dedenin cebinden çıkanlar yürekleri burktu!

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Erkan Baş ve Barış Atay HDP'den ayrılarak TİP'e katılacak

Büyükçekmece'ye festival için gelen Koreliler, Kore gazisini görünce duygusal anlar yaşandı

Büyükçekmece'ye festival için gelen Koreliler, Kore gazisini görünce duygusal anlar yaşandı

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Nagehan Alçı 'tuhaf kokular geliyor' deyip uyardı: Öldürülebilir

Tuba Büyüküstün'ün paylaşımına yorum yağdı

Tuba Büyüküstün'ün paylaşımına yorum yağdı

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Gelin adayı Naz Mila, Senem Kuyucuoğlu’nu beğenmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson’un ev hapsi kararına avukatından itiraz

Ahmet Şık'tan şaşırtan çıkış: HDP'nin barajı geçmesinde katkı oylarının payı büyük

Ahmet Şık'tan şaşırtan çıkış: HDP'nin barajı geçmesinde katkı oylarının payı büyük

Gazeteci Merve Şebnem Oruç Yeni Şafak'tan bir maille kovuldu

Gazeteci Merve Şebnem Oruç Yeni Şafak'tan bir maille kovuldu

Tunceli'de eylem hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist operasyonla öldürüldü

Tunceli'de eylem hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist operasyonla öldürüldü

Yeni sistemin ilk MGK'sı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

Yeni sistemin ilk MGK'sı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı

Bursa Gemlik'te yer kavgası: 7 yaralı

Bursa Gemlik'te yer kavgası: 7 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.