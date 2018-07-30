Anne sütündeki alkol çocukların bilişsel yetisini olumsuz etkileyebiliyor

Avustralya'da yürütülen bir çalışmada, annenin emzirirken alkol tüketmesinin çocuğun bilişsel yeteneklerini olumsuz yönde etkileyebileceği tespit edildi.
Araştırmada, alkol alan anne sütüyle beslenen ve beslenmeyen 5 bin 107 bebek, 6-7 yaşlarına kadar 2 yılda bir incelendi.
Alınan veriler doğrultusunda emzirme sırasında alkol alan annelerin çocuklarının sözel olmayan muhakeme yeteneklerinin emzirme sırasında alkol kullanmayan annelerin çocuklarınkine göre daha zayıf olduğu belirtildi. Değerlendirme doğum öncesi alkol tüketimi, anne yaşı, gelir, doğum ağırlığı, kafa travması diğer faktörlerden bağımsız olarak yapıldı.
Sydney'deki Macquarie Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Louisa Gibson ve Melanie Porter, yaptığı açıklamada, bu çalışmanın anne sütü yoluyla alkole maruz kalmanın bilişsel gelişimi olumsuz yönde etkilediğini ortaya koyduğunu ifade etti.
Araştırmanın aynı zamanda anne sütündeki etanolün normal beyin gelişimini etkileyebileceğini gösteren hayvan çalışmaları ile tutarlı olduğuna işaret edildi.
Araştırmanın sonuçları "Pediatrics" dergisinde yayımlandı.
Mavi Balina'dan sonra şimdi de Momo! WhatsApp üzerinden hızla yayılıyor!
Gazeteci Merve Şebnem Oruç Yeni Şafak'tan bir maille kovuldu
Tunceli'de eylem hazırlığındaki 10 PKK'lı terörist operasyonla öldürüldü
Damat düğünü terk etti! Ancak gelin piste çıkıp...
İYİ Partili Koray Aydın'ın gafına Bahçeli'den çok sert açıklama: Herkes ayağını denk alsın
Kararı günlerdir merak edilen Meral Akşener'den açıklama
İstanbul Sultangazi'de korkunç taciz! O anlar böyle görüntülendi
YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?
'Ölüler ülkesine geçiş kapısı' açılıyor!
Hastanelerde yeni dönem! Jandarma resmen göreve başladı
Bunlar da Rusya'nın zalımları!
Manisa’da iki TIR'ın arasında sıkışan sürücü hayatını kaybetti
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı! Boş kontenjanlar için nakil başvurusu ne zaman?
Canan Karatay'a büyük şok! Bunu hiç beklemiyordu
Twitter'da en çok ve en az kullanılan emojiler hangileri? 23 milyar tweet incelendi
Okuyucu Yorumları 0 yorum