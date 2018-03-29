Anne Üniversitesi, başlıyor

Erzurum Merkez Yakutiye İlçe Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Anne Üniversitesi için müracaatlar başladı. Belediye tarafından organize edilen, Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma Merkezi, Yakutiye Kent Konseyi Kadın Meclisinin de katkı sunduğu Anne Üniversitesi 7 Nisan Cumartesi tarihinde başlayacak, 12 Mayıs günü son dersin ardından tamamlanmış olacak. Belediye Başkanı Ali Korkut, Anne üniversitesiyle önemli bir sosyal değişim yaşandığını belirtti.

Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, ev hanımlarına yönelik sosyal projeler ile ilçede önemli bir değişime katkı verdiklerini ifade etti. Anne Üniversitesi’nin Yakutiye için geleneksel bir program olduğunu söyleyen Ali Korkut, Anne Üniversitesi programıyla üniversite yüzü görmeyen annelerin eğitimleriyle birlikte dünyalarında yeni bir pencere açmayı amaçladıklarını anlattı. Ali Korkut, "3. dönem programla 60 ev hanımını üniversiteli yapacağız. Evlerinden servisle alacağız, yine servisle evlerine bırakacağız. Yeme, içme, ulaşım ve ders materyallerini biz karşılayacağız. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Eğitim 7 Nisan başlıyor,

Anne Üniversitesi, Yakutiye Belediyesi tarafından gerçekleştirilen bir organizasyon. Atatürk Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunlarını Araştırma Merkezi, Yakutiye Kent Konseyi Kadın Meclisi eğitim alanında desteklerini sunuyorlar. Eğitim 7 Nisan Cumartesi günü başlayacak ve 7 hafta, sabah 9,30 ile 15,30 saatleri arasında devam edecek. 12 Mayıs’ta son ders verilecek, son dersin ardından Yakutiye Belediyesi tarafından annelere mezuniyet töreni yapılacak.

7 haftalık eğitim

Yakutiye Belediyesi bölgesinde bulunan annelerin bilgilerini güncellemek, iyileştirmek, annelere üniversite yaşamından örnekler sunmak, üniversite - toplum iletişimini geliştirmek, annelerin sosyal hayata katılımını teşvik etmek, desteklemek, annelerle çocukları arasındaki bağların güçlendirilmesine destek olmak için "ANNE ÜNİVERSİTESİ" projesini gerçekleştiriyor.

1-Eğitim programında; kişiler arası iletişim ve insan ilişkileri, (iletişim, iletişim stratejileri, aile içi iletişim, öfke kontrolü, özel durumlarda iletişim, iletişim çatışmalarında çözüm stratejileri.

2-Değerler eğitimi: (adalet, doğruluk, saygı, mahremiyet, ahlak ve vicdan, kültürel mirasa sahip çıkma, empati duygularının geliştirilmesi, dostluk, bağımsız ve özgür düşünebilme)

3-Çevreyi koruma (Çevre bilincinin oluşturulması, çevreci yaklaşımın gelişimi, çevre, hava, su kirliliği ve önleme uygulamaları, enerji kaynaklarının doğru kullanımı ekoloji.

4-Kadın ve çocuk hakları (İnsan hakları ve yasal haklar çerçevesinde kadın ve çocuk)

5-Ebru eğitimi verilecek, sağlıklı beslenme, medya okur yazarlığı, girişimcilik ve örnekleri anlatılacak.