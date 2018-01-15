HABER

Anne ve babasını katletti! Bakın nerede yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 16:21 | Son Güncelleme 55 dakika önce

Kahramanmaraş’ta tartıştığı anne ve babasını av tüfeğiyle öldüren cinayet zanlısı, 5 gün sonra gizlendiği mağarada yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 5 gün önce Pazarcık ilçesine bağlı Hasankoca Mahallesi'nde, zihinsel engelli Ali Baygözlu (22), küçükbaş hayvan satışı yüzünden tartıştığı annesi Fatma Baygözlü’yü (58) av tüfeğiyle ateş ederek, babası Mehmet Baygözlü’yü (61) kafasını av tüfeğiyle ezerek öldürmüşü.

Olay sonrası kaçan Ali Baygözlu, Pazarcık Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan aramalar sonrası ormanlık alanda saklandığı mağarada suç aleti tüfekle birlikte yakalandı.

Saklandığı 5 gün boyunca çevresindeki otları yiyerek hayatta kalan cinayet zanlısı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

İHA

Kızı feryat etmişti! Cinayet zanlısı emniyete gidip 'ben geldim' dedi
İstanbul Küçükçekmece'deki cinayet güvenlik kamerasında
Adliyedeki kavga ve cinayet anı kamerada!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Kahramanmaraş

En Çok Okunan Haberler

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Rusya'dan son dakika açıklama: Türkiye'nin bir an önce tamamlamasını umuyoruz

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Meteoroloji uzmanından Türkiye için korkutan tespit!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Adnan Oktar'ın Kediciği, iç çamaşırıyla dans etti!

Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme

Sıla'dan Ahmet Kural'a gönderme

Filiz Aker, Vatan Şaşmaz'ı zehirlemeyi bile düşünmüş

Filiz Aker, Vatan Şaşmaz'ı zehirlemeyi bile düşünmüş

Nüfusu 500 bini geçen 12 il, büyükşehir olacak

Nüfusu 500 bini geçen 12 il, büyükşehir olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK açıkladı! 6 terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika! Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı

Son dakika! Günlerdir kayıp olan iş adamı Ali Özdemir'in cesedine ulaşıldı

Mehmet Altan'ın avukatlarının tahliye başvurusuna ret!

Mehmet Altan'ın avukatlarının tahliye başvurusuna ret!

Yaşlı kadını darp ve gasp eden vicdansız yakalandı

Yaşlı kadını darp ve gasp eden vicdansız yakalandı

İstanbul'da canlı bomba yakalandı!

İstanbul'da canlı bomba yakalandı!

Hasta yakınıyla tartışan doktor beyin kanaması geçirdi!

Hasta yakınıyla tartışan doktor beyin kanaması geçirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.