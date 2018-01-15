Anne ve babasını öldüren zanlı, mağarada yakalandı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde tartıştığı anne ve babasını öldürdüğü iddiasıyla 4 gündür aranan ve saklandığı mağarada yakalanan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Hasankoca Mahallesi Balsuyu mevkisinde tartıştığı annesi Fatma (58) ve babası Mehmet Baygözlü'yü (61) av tüfeğiyle öldürerek kaçan Ali Baygözlü'nün (27) yakalanması için çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerinin, Pazarcık kırsalında takip ve arama köpeği ile yaptığı çalışma sonucu Baygözlü, Yolboyu köyü Kantarma mevkisinde saklandığı mağarada yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

Hasankoca Mahallesi Balsuyu mevkisinde hayvanları otlatan Ali Baygözlü, hayvan satışı nedeniyle tartıştığı annesi Fatma ve babası Mehmet Baygözlü'yü yanında taşıdığı av tüfeğiyle ağır yaralamış, ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

(AA)