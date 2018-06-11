Anne ve oğlunun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde hafriyat kamyonuyla anne ve 3 yaşındaki oğlunun ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.

Acarlar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğluna çarptıktan sonra olay yerinden kaçan hafriyat kamyonu sürücüsü Musa İşleyen, İzmir'de polise teslim oldu.

Aydın'a getirilen İşleyen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

- Olay

Aydın'ın İncirliova ilçesinde dün, Musa İşleyen yönetimindeki 34 DA 2531 plakalı hafriyat kamyonu, Acarlar Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen Yonca Temur (20) ile oğlu Bilal Temur'a (3) çarpmış, hastaneye kaldırılan anne ile oğlu müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Sürücü İşleyen, kazanın ardından olay yerinden kaçmıştı.

