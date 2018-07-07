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Anneanne ile torununu pompalı tüfekle yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 12:05 | Son Güncelleme

Adana'da, evlerinin önünde pompalı tüfekle ateş ederek anneanne ve torununu yaralayan şüpheli yakalandı - Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'da, pompalı tüfekle ateş ederek anneanne ve torununu yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu apartmanın bahçesinde oturan Ayşe T. ile 17 yaşındaki torunu Altay G'nin yanına, daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.D. geldi.

Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında A.D, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle kadına ateş etti. Ayşe T. ile saçmaların isabet ettiği torunu yaralandı.

Saldırının ardından torunuyla evine kaçan kadın, durumu polise bildirdi. Yaralılar, bölgeye yönlendirilen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı ise polis ekiplerince yakalandı.

Saldırı anı apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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