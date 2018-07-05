HABER

Anneanne ve torununun dağlık alanda bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 18:40 | Son Güncelleme

1,5 yaşındaki Rüya'nın ailesi, Tire İlçe Jandarma Komutanlığından serbest bırakılan anneanne Fatma Yenigün'ün tedavi edilmesini istedi - Rüya bebeğin babası Hakan Çelik: - "Jandarma anneanneyi bize teslim ediyor, tedavi edilmesini istedik. Tarlada günübirlik çalışıyorum, ben nasıl tedavi ettirebilirim?"

İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde ortadan kaybolduktan sonra dağlık alanda bulunan 1,5 yaşındaki Rüya Çelik ve anneannesi Fatma Yenigün, yeniden aynı evde yaşamaya başladı.

Derebaşı Mahallesi'nde yaşayan Hakan Çelik ve Derya Manaz çiftinin çocukları Rüya'nın kaybolduktan bir gün sonra birlikte bulunduğu anneannesi 55 yaşındaki Fatma Yenigün, savcılık tarafından serbest bırakıldıktan sonra evine döndü.

Baba Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayınvalidesinin psikolojik sorunları olduğunu belirterek aynı olayların yaşanmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Kızıyla dağlık alanda bulunan anneanne Fatma Yenigün'ün tedavi edilmesini isteyen Çelik, "Jandarma anneanneyi bize teslim ediyor, tedavi edilmesini istedik. Tarlada günübirlik çalışıyorum, ben nasıl tedavi ettirebilirim?" dedi.

Çelik, kayınvalidesinin her an köydeki başka çocukları da kaçırmasından endişe duyduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

"Aynı şeyi başka çocuklara da yapabilir. Devletimiz şefkatli elleriyle bu kadıncağıza sahip çıksın, tedavi ettirsin istiyoruz. İyileşirse biz yine bakarız. Devlet sahip çıkmazsa yarın nereye gider, ben güvence veremem. Acıma duygusu, merhameti yok. Daha önce de kaçtı, komşunun duvarından atladı. Komando timleri geldi, 24 saat sonra çöplükte bulundu."

Rüya'nın annesi Derya Manaz da annesinin bir an önce tedavi edilmesini istediğini söyleyerek "Devamlı kaçan bir insan. Ben 22 sene sonra buldum. Biz bulmuşuz, getirmişiz, tekrar kaçmış, yine getirmişiz. 4 senedir yanımda, yanımda kaldığı sürece 2 kez kaçtı. Çocuğumu aldı gitti, tamam çocuğumu çok seviyor, zarar vermez ama ben nasıl güvenebilirim?" dedi.

Sıcakta yürütüldüğü için Rüya'nın ayaklarında morluklar oluştuğunu anlatan Manaz, şöyle devam etti:

"Bebeğimizi bir yerde bırakmasından korkuyorduk. Mama yok, biberon yok, bezi yok. Sadece bir salatalık yedirmiş. Ben 10 yaşındayken annem beni bırakmıştı, o kapalı yerlerde fazla duramaz. Tedavi olmazsa bu olay tekrarlayabilir. Başkalarının da çocuğunu kaçırabilir."

- Ailesine küsmüş

Anneanne Fatma Yenigün, çocuklarına küskün
olduğunu dile getirerek, "Beni kimse dövmedi, şiddet uygulamadı, kendim gittim, aileme küstüm." dedi.

- Olay

İzmir'in Tire ilçesinde 2 gün önce kaybolan 55 yaşındaki Fatma Yenigün ile 1,5 yaşındaki torunu Rüya Çelik, arama çalışmaları sonucu dağlık alanda çocuk ağlama sesi üzerine bulunmuştu.

Arama çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri drone ve eğitimli köpeğin desteğiyle katılmıştı.

Mahalleye 4 kilometre mesafede bir ağacın altında torunu ile bulunan anneanne Fatma Yenigün, ifadesi alınmak üzere Tire İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.

Ailenin şikayetçi olmaması üzerine anneanne serbest bırakılmıştı.

PARTNERİnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...İnternette görenler şoke oldu! Fiyat bile verdiler...
Helin Palandöken Davası: Karar sonrası basın açıklamasıHelin Palandöken Davası: Karar sonrası basın açıklaması
CHP'de isyan bayrağı çekildi! Eski CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı geldiCHP'de isyan bayrağı çekildi! Eski CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bebek Kayıp Rüya

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Ebru Şancı'dan şoke eden paylaşım: Tecavüzcüler...

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Diploma niyetine...

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

Son dakika! Muharrem İnce'den Bülent Tezcan'ın açıklamalarına ilk yanıt

İlginizi Çekebilir

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Evli kadınla yasak aşk yaşadı! Görüntülerini kocasına atınca...

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de isyan bayrağı çekildi! Eski CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı geldi

CHP'de isyan bayrağı çekildi! Eski CHP milletvekillerinden kurultay çağrısı geldi

Liseli Helin Palandöken'in katili için karar çıktı

Liseli Helin Palandöken'in katili için karar çıktı

Kahreden detay ortaya çıktı! PKK zihinsel engelli genci katletti

Kahreden detay ortaya çıktı! PKK zihinsel engelli genci katletti

Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 15 gün sürecek büyük operasyon başlıyor!

Hakkari merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde 15 gün sürecek büyük operasyon başlıyor!

Son dakika! Hatay Valisi'nden kayıp Ufuk'la ilgili açıklama

Son dakika! Hatay Valisi'nden kayıp Ufuk'la ilgili açıklama

Bodrum'da yerleşim alanlarına yakın bölgede yangın!

Bodrum'da yerleşim alanlarına yakın bölgede yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.