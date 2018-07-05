Anneanne ve torununun dağlık alanda bulunması

"Aynı şeyi başka çocuklara da yapabilir. Devletimiz şefkatli elleriyle bu kadıncağıza sahip çıksın, tedavi ettirsin istiyoruz. İyileşirse biz yine bakarız. Devlet sahip çıkmazsa yarın nereye gider, ben güvence veremem. Acıma duygusu, merhameti yok. Daha önce de kaçtı, komşunun duvarından atladı. Komando timleri geldi, 24 saat sonra çöplükte bulundu."

Çelik, kayınvalidesinin her an köydeki başka çocukları da kaçırmasından endişe duyduklarını dile getirerek şöyle konuştu:

Kızıyla dağlık alanda bulunan anneanne Fatma Yenigün'ün tedavi edilmesini isteyen Çelik, "Jandarma anneanneyi bize teslim ediyor, tedavi edilmesini istedik. Tarlada günübirlik çalışıyorum, ben nasıl tedavi ettirebilirim?" dedi.

Baba Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayınvalidesinin psikolojik sorunları olduğunu belirterek aynı olayların yaşanmasından endişe duyduklarını ifade etti.

Derebaşı Mahallesi'nde yaşayan Hakan Çelik ve Derya Manaz çiftinin çocukları Rüya'nın kaybolduktan bir gün sonra birlikte bulunduğu anneannesi 55 yaşındaki Fatma Yenigün, savcılık tarafından serbest bırakıldıktan sonra evine döndü.

Rüya'nın annesi Derya Manaz da annesinin bir an önce tedavi edilmesini istediğini söyleyerek "Devamlı kaçan bir insan. Ben 22 sene sonra buldum. Biz bulmuşuz, getirmişiz, tekrar kaçmış, yine getirmişiz. 4 senedir yanımda, yanımda kaldığı sürece 2 kez kaçtı. Çocuğumu aldı gitti, tamam çocuğumu çok seviyor, zarar vermez ama ben nasıl güvenebilirim?" dedi.

Sıcakta yürütüldüğü için Rüya'nın ayaklarında morluklar oluştuğunu anlatan Manaz, şöyle devam etti:

"Bebeğimizi bir yerde bırakmasından korkuyorduk. Mama yok, biberon yok, bezi yok. Sadece bir salatalık yedirmiş. Ben 10 yaşındayken annem beni bırakmıştı, o kapalı yerlerde fazla duramaz. Tedavi olmazsa bu olay tekrarlayabilir. Başkalarının da çocuğunu kaçırabilir."

- Ailesine küsmüş

Anneanne Fatma Yenigün, çocuklarına küskün

olduğunu dile getirerek, "Beni kimse dövmedi, şiddet uygulamadı, kendim gittim, aileme küstüm." dedi.

- Olay

İzmir'in Tire ilçesinde 2 gün önce kaybolan 55 yaşındaki Fatma Yenigün ile 1,5 yaşındaki torunu Rüya Çelik, arama çalışmaları sonucu dağlık alanda çocuk ağlama sesi üzerine bulunmuştu.

Arama çalışmalarına İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, Tire İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri drone ve eğitimli köpeğin desteğiyle katılmıştı.

Mahalleye 4 kilometre mesafede bir ağacın altında torunu ile bulunan anneanne Fatma Yenigün, ifadesi alınmak üzere Tire İlçe Jandarma Komutanlığına götürülmüştü.

Ailenin şikayetçi olmaması üzerine anneanne serbest bırakılmıştı.

