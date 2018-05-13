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Anneler, acının yıl dönümünde maden şehitlerinin mezarında (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 15:54 | Son Güncelleme

ŞEHİT MADENCİLER ANILDI Soma maden faciasının 4'üncü yıl dönümü nedeniyle Soma Maden Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Anneler, acının yıl dönümünde maden şehitlerinin mezarında (4)

ŞEHİT MADENCİLER ANILDI
Soma maden faciasının 4'üncü yıl dönümü nedeniyle Soma Maden Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa milletvekilleri Recai Berber, Selçuk Özdağ, Uğur Aydemir ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve daire müdürleri katıldı. Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan, anma töreninde, 301 maden şehidi için dua yaptırdı. Duanın ardından protokol üyeleri, şehit madencilerin mezarlarına tek tek karanfil bıraktı.

İlker KILIÇASLAN/SOMA (Manisa), (DHA)

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Anneler, acının yıl dönümünde maden şehitlerinin mezarında (4)Anneler, acının yıl dönümünde maden şehitlerinin mezarında (4)

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