Anneler, acının yıldönümünde maden şehitlerinin mezarında

Taylan YILDIRIM- İlker KILIÇARSLAN- Şevket YILMAZ- Serkan ÖZDEMİR/SOMA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın 4'üncü yıldönümünde, yüreklerdeki acı ilk günkü gibi yaşandı. Aileler, faciada can veren yakınlarının mezarlarına koştu, yüreklerindeki acı, gözyaşı olup aktı. En büyük acıyı ise Anneler Günü'nde, yürekleri kora dönmüş anneler yaşadı. O annelerden Veysel Arkan'ın annesi Menekşe Arkan, "Anneler Günü'nde o bana gelirdi, şimdi ben ona geliyorum" dedi.

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan faicada, 301 madenci hayatını kaybetti. Türkiye'nin en büyük maden faciası olan kaza, tüm vatandaşların hafızalarına acı olarak kazındı, günlerce Soma'da yaşananlara kilitlendi, gözyaşı döktü, ailelerin acılarına ortak oldu. Acının merkezi haline gelen Soma'da, facianın 4'üncü yıl dönümünde yine gözyaşı, hüzün, kaybedilen evlatlara özlem vardı. Faciada, en büyük acıyı yaşayan ölen 301 madencinin ailelerinin buluşma alanı, sabahın erken saatlerinden itibaren madenci şehitliği oldu. Resmi tören olacağı duyurulmasına rağmen aileler, erken saatlerde kaybettiklerinin mezarlarına koştu. Mezarların başına çöken annelerin, babaların, eşlerin, çocukların, dört yıldır yüreklerinde biriken acı, gözyaşı olup aktı. Tamamen çimlendirilmiş olan şehitlikte, siyah mermerden yapılan madenci mezarları ile onları simgeleyen madenci üzerinde el fenerlerinin bulunduğu bölümler, Türk bayraklarıyla donatıldı.

ANNELER GÜNÜ'NDE BÜYÜK ACI

Maden şehitliğindeki mezarların başında en büyük acıyı ise Anneler Günü'nü gönüllerince kutlayamayan anneler yaşadı. Şehitliğe ilk gelenler anneler oldu. Çocuklarının mezarlarının başında ve adlarına dikilen anıtın önünde gözyaşı dökenlerden maden şehidi Halil İbrahim Doğan'ın annesi Gülten Doğan, "Dört yılımız acı içinde, ızdırap içinde geçti. Torunlarımı göremiyorum. Yıllar çok zor geçti. Her gün oğlumun mezarına gidiyoruz, ağlayıp geri geliyoruz" dedi. Halil İbrahim Doğan'ın babası Ali Şuri Doğan ise adalet çağrısı yaptı. Ali Şuri Doğan, "Her gün acı ve ızdırap yaşadık. İlk önceleri 'Allah'ın takdiri' dedik, kabul ettik. Ama adalet yönünden birkaç kişi dışında arkamızda duran yok. Suçluların tahliye olma ihtimali var, buna acı duyuyoruz. Burada yatanların hepsinin annelerinin ellerinden öpüyorum. Kendi annem de olmak üzere annelerin ellerinden öpüyorum" diye konuştu.

'O BANA DEĞİL BEN ONA GELDİM'

Maden şehitliğinin bir başka yerinde ağlayan ise maden şehidi Veysel Arkan'ın annesi Menekşe Arkan oldu. Oğlu adına dikilen temsili mezarlığın başında gözyaşlarına boğulan, Anneler Günü'nü tek başına kutlamak zorunda kalan Menekşe Arkan, "Anneler Günü'nde o bana gelirdi, şimdi ben ona geliyorum. O benim günümü kutlayacaktı, ben onun ölüm yıldönümünü anıyorum. Hayatım bitti" şeklinde konuştu.

Madenci şehitliğinde, mezarları ziyaret eden, çiçek bırakan ziyaretçiler, madenci anıtını da inceledi. Facia günü ve sonrasındaki acıyı anlatan 'madenciye özlem' tasvir edilen anıt önünde de ziyaretçiler fotoğraf çektirdi.