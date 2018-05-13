Anneler çocuklarına gol attı

EDİRNE (AA) - Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Futbol Turnuvası kapsamında "Annemle Futbol oynuyorum" etkinliği düzenlendi.

25 Kasım Stadyumu'nda, Anneler Günü'nde, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, ilkokul öğrencileri ve annelerinden oluşan takımlar karşılaştı.

Süper Lig hakemlerinden Özgür Yankaya'nın yönettiği maçta, anneler çocuklarıyla futbol oynadı.

Yankaya, başlama düdüğünü çalmadan önce takımlara başarılar dileyerek, "Anneler Günü dolayısıyla sarı ve kırmızı kartımı yanıma almadım. Centilmence bir mücadele olmasını diliyorum." dedi.

Başlama düdüğünün çalmasıyla anneler ve çocukları gol atabilmek için büyük mücadele verdi. Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Maçın ardından gösterdikleri başarıdan dolayı tüm oyunculara başarı belgesi verilirken maçın hakemi Özgür Yankaya'ya da çiçek sunuldu.

Kızıyla birlikte etkinliğe katılan Elif Mutluer, ilk defa kızıyla futbol maçı yaptıklarını ve çok eğlendiklerini söyledi.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Mutluer, bu tür etkinliklerin anneler ve çocukları için büyük moral olduğunu belirterek, düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Edirne Genç Aslanlar Spor Kulübü Yöneticisi Turgut Terzi, böyle bir anlamlı günde anne ve çocukları bir araya getirmekten çok mutlu olduklarını belirtti.

Gösteri maçının ardından çeşitli kulüplerden gelen öğrenciler arasında turnuva düzenledi.

