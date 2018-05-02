Anneler çocuklarının eğitimine dokundu

TAYYİB HOŞBAŞ - Düzce'de ilkokullarda uygulanan "Annem Varsa Ben de Varım" Projesi kapsamında anneler, hem gelişim çağında olan çocuklarını televizyon ve telefon bağımlılığından korudu hem de çocuğunun eğitiminde etkin rol oynadı.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce geçen yıl hazırlanan projenin tanıtımı için, "Annem Varsa Ben de Varım" kitabı hazırlanarak, il genelindeki tüm 3, 6. ve 7. sınıf öğrencilerine ücretsiz dağıtıldı.

Proje kapsamında, evde çocuğun annesine kitabı 15 dakika sesli olarak okuması istendi. Projeye dahil olmak isteyen öğrenciler ve anneler, birlikte kitap listesi oluşturarak diledikleri kitapları satın aldı.

Seçilen kitapların, anne-çocuğun evde oluşturduğu "Kitap Okuma Saati"nde sesli bir şekilde okunmasıyla yorumlama yapıldı. Böylece anneler, hem gelişim çağında olan çocuklarını televizyon ve telefon bağımlılığından korudu hem de çocuğunun eğitiminde etkin rol üstlendi.

-Anneler çocuklarına örnek oluyor

Çocukların evde annelerine kitap okuması ve birlikte yorum yapması, hem çocuğun hem de annenin gelişimine katkı sağlıyor.