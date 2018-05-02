Anneler çocuklarının eğitimine dokundu

TAYYİB HOŞBAŞ - Düzce'de ilkokullarda uygulanan "Annem Varsa Ben de Varım" Projesi kapsamında anneler, hem gelişim çağında olan çocuklarını televizyon ve telefon bağımlılığından korudu hem de çocuğunun eğitiminde etkin rol oynadı.
Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce geçen yıl hazırlanan projenin tanıtımı için, "Annem Varsa Ben de Varım" kitabı hazırlanarak, il genelindeki tüm 3, 6. ve 7. sınıf öğrencilerine ücretsiz dağıtıldı.
Proje kapsamında, evde çocuğun annesine kitabı 15 dakika sesli olarak okuması istendi. Projeye dahil olmak isteyen öğrenciler ve anneler, birlikte kitap listesi oluşturarak diledikleri kitapları satın aldı.
Seçilen kitapların, anne-çocuğun evde oluşturduğu "Kitap Okuma Saati"nde sesli bir şekilde okunmasıyla yorumlama yapıldı. Böylece anneler, hem gelişim çağında olan çocuklarını televizyon ve telefon bağımlılığından korudu hem de çocuğunun eğitiminde etkin rol üstlendi.
-Anneler çocuklarına örnek oluyor
Çocukların evde annelerine kitap okuması ve birlikte yorum yapması, hem çocuğun hem de annenin gelişimine katkı sağlıyor.
Çocukların eğitiminin önemli değer taşlarından olan anneler, bu proje sayesinde çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırıp kendileri de televizyon izlemek yerine çocukları ile kitap okuyor.
Çocuğun doğumundan itibaren her anında yanında olan anneler, projeyle kitap okuma konusunda da çocuğuna örnek oluyor.
- Amaç, kitap okuma kültürü oluşturmak
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin anne-çocuk ve öğretmen ortaklığıyla geçen yıl başladığını evlerde kitap okuma kültürünün oluşmasının amaçlandığını söyledi.
Toplum için sadece öğrencilerin kitap okumasının yeterli olmadığını aktaran Yiğit, "Ailenin diğer fertlerini de okumaya teşvik ediyoruz. Yaklaşık 30 bin öğrenciye ulaştı bu proje. Öğrenciler bu projeyi sevdi, aileler de işe sıcak bakınca güzel bir tablo ortaya çıktı. Düzce'den başlayan bu proje farklı illerde de uygulanmaya başladı. Bu proje anne-çocuk eğitimi için çok faydalı bir proje." ifadelerini kullandı.
Kitap okuma heyecanı oluşturduklarını vurgulayan Yiğit, akıllı telefonların artık çocuğundan büyüğüne kadar büyük bir problem olduğunu dile getirdi.
Televizyonun da eskiden beri bir bağımlılık olduğuna değinen Yiğit, "Evde televizyon seyretme ve herkesin elinde telefon kullanması artık her evde görülen manzara. Biz bu durumu değiştirmek için 'Çocuklarımızla birlikte kitap okuyalım' diyoruz. Burada sadece çocuğun kitap okuması değil, annenin de kitabı okuması ve kitap hakkındaki fikir paylaşımı yer alıyor. Böyle bir güzelliği var." diye konuştu.
Yiğit, akıllı telefon ve televizyon bağımlılığının proje ile azalmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.
-"Annemle ilk defa bu proje sayesinde kitap okudum"
Projenin kurdu olarak bilinen 7. sınıf öğrencisi İrem Serra Sezer, proje kapsamında annesiyle ilk defa kitap okumanın heyecanını yaşadığını belirtti.
Annesiyle evde kitap okuma saati oluşturduklarını anlatan Sezer, şunları kaydetti:
"Bu projeyle evde ailemle birlikte eğlenceli dakikalar geçirdik. Bu sayede evde birçok gelişme kaydettik. Tüm elektronik aletleri bir odaya atıp annemle kitap okumak çok güzel bir duygu. Annemle ilk defa bu proje sayesinde kitap okudum. Annem ilk defa bana kitap okudu, çok heyecanlandım ve çok duygulanmıştım."
Sezer, annesinin hiçbir şeyle ilgilenmeden kendisiyle kitap okuması ve yorum yapmasının çok hoşuma gittiğini vuruladı.
-Aile içindeki sohbet değişti
6. sınıf öğrencisi Kerem Dudak da projeyle aile içindeki sohbetin değiştiğini ve bireylerin artık kitaplar hakkında konuşmaya başladığını ifade ederek, "Evdeki sohbet değişti, mesela kitaptaki karakterler ve olaylarla ilgili muhabbet ediyoruz. Böylece aile içi iletişim de arttı." dedi.
Kızı Ela ile kitap okuyup yorumlayan ev hanımı Ayşe İnal da evde yeni bir kütüphane oluşturulduğunu aktardı.
Evde daha kaliteli vakit geçirmeye başladıklarını söyleyen İnal, "Kızımla birlikte kütüphaneden ya da kırtasiyeden kitap seçip alıyoruz, belli saat aralığında sesli bir şekilde kitap okuyoruz. Sonrasında da o kitap hakkında sohbet ediyoruz. Bu projeden önce evde çok fazla televizyon seyrediliyordu artık onun önüne geçtik. Artık çocuğumla daha kaliteli zaman geçiriyorum." şeklinde konuştu.
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