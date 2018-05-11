Anneler günü bu Pazar mı? Anneler Günü'ne hazır mısınız?

Bu pazar yani Mayıs ayının 2. Pazar günü Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde Anneler Günü kutlanacak. Annelerine bir sürpriz yapmak isteyenler onlar için hediyeler aldılar ve Pazar günü için etkinlikler planladılar. Henüz bir hediye bulamamış olanlar için işte Anneler Günü hediye fikirleri...

ANNELER GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ

Anneler Günü için düşünebileceğiniz pek çok hediye seçeneği bulunuyor. Basit bir çiçek ile güzel bir Anneler günü mesajı da annenize onu ne kadar sevdiğinizi ve ona yaptığı fedakarlıklar için minnettar olduğunuzu anlatacaktır.

Keyifli bir pazar kahvaltısı: Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanan Anneler Günü güzel bir pazar kahvaltısı yapmak için de iyi bir fırsat. Annenizi son yıllarda moda olduğu üzere zengin ve lezzetli bir köy kahvaltısı sunan bir yere götürebilirsiniz. Annenize uzun bir kahvaltı, brunch keyfi yaşatabilirsiniz.

Şık bir çanta: Annenize kullanışlı ve şık bir deri çanta alabilirsiniz. Bir de çantayla uyumlu bir ayakkabı annenize büyük bir sürpriz olacaktır.