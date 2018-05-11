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Anneler günü bu Pazar mı? Anneler Günü'ne hazır mısınız?

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 10:41 | Son Güncelleme

Anneler Günü için henüz hazırlıklarınızı yapmadıysanız yani bir Anneler Günü hediyesi almadıysanız son dakikaya kalmışsınız demektir. Anneler Günü'ne çok az bir süre kala henüz bir hediye almadıysanız veya bir etkinlik planlamadıysanız işte Anneler Günü için hediye fikirleri ve bu özel gün ile ilgili detaylar...

Anneler günü bu Pazar mı? Anneler Günü'ne hazır mısınız?

Bu pazar yani Mayıs ayının 2. Pazar günü Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde Anneler Günü kutlanacak. Annelerine bir sürpriz yapmak isteyenler onlar için hediyeler aldılar ve Pazar günü için etkinlikler planladılar. Henüz bir hediye bulamamış olanlar için işte Anneler Günü hediye fikirleri...

ANNELER GÜNÜ HEDİYE FİKİRLERİ

Anneler Günü için düşünebileceğiniz pek çok hediye seçeneği bulunuyor. Basit bir çiçek ile güzel bir Anneler günü mesajı da annenize onu ne kadar sevdiğinizi ve ona yaptığı fedakarlıklar için minnettar olduğunuzu anlatacaktır.

Anneler Günü İçin İçinizi Isıtacak 20 HediyeAnneler Günü İçin İçinizi Isıtacak 20 Hediye

Keyifli bir pazar kahvaltısı: Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanan Anneler Günü güzel bir pazar kahvaltısı yapmak için de iyi bir fırsat. Annenizi son yıllarda moda olduğu üzere zengin ve lezzetli bir köy kahvaltısı sunan bir yere götürebilirsiniz. Annenize uzun bir kahvaltı, brunch keyfi yaşatabilirsiniz.

Şık bir çanta: Annenize kullanışlı ve şık bir deri çanta alabilirsiniz. Bir de çantayla uyumlu bir ayakkabı annenize büyük bir sürpriz olacaktır.

1 günlük bakım: Anneler Günü'nde annenize ona özel bir bakım günü ayarlayabilirsiniz. Annenize adeta yenilenmesini sağlayacak bir spa günü ayarlayabilirsiniz. Hemen her firma anneler günü için özel kampanyalar düzenliyor.

Yunan adaları veya termal: Annenize bir tatil hediye etmeye ne dersiniz. Yunan adalarına Cruise gezinti gemileri ile yapılan turlar revaçta. Diğer bir tatil fikri olarak termal tesisler hem sağlık hem de dinlenme için iyi bir alternatif.

Güzel bir koku: Anneler Günü yaz yaklaşıyor demektir. Bu mevsimler için annenize hoş ve hafif kokulu bir parfüm alabilirsiniz.

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Annenize bir hediye ile birlikte güzel bir mesaj da yazabilirsiniz. Annenize olan sevginizi anlatmanıza yardımcı olacak orijinal Anneler Günü mesajlarını Mynet'te bulabilirsiniz.

Anneler Günü mesajları, sözleri ve hediyeleri!Anneler Günü mesajları, sözleri ve hediyeleri!
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