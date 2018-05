Anneler günü mesajları 2018 - Anneler için söylenmiş en meşhur güzel sözler

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Beni başkası ağlatırken derdime derman olan o, başkası bırakırken her an yeniden sahip çıkan o. Seni seviyorum anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

Ah o tatlı gülüşüne, sevecen gözlerine, şefkatli yüreğine, hele birde yavrum deyişine ölürüm senin Annem. Anneler Günün Kutlu Olsun canım anneciğim.

Yeryüzündeki binlerce çiçek arasından en güzeli olan anneme, seni çok ama çok seviyorum. Bu anlamlı günde yanında olmak çok güzel... Anneler Günün Kutlu Olsun Annem...

Canım Annem, benim senin varlığın her şeyiyle bana hayat veriyor. Senin o sıcacık sevgin vazgeçilmez sıcaklığın her zaman beni ısıttı, hep nerde zorda kalsam bana bir çıkar yolu buldun karanlıkta kaldığımda ay gibi parlayan ışığım, soğukta üşüdüğümde içimi sıcacık ısıtan sevginle her zaman yanımda oldun. iyiki varsın iyiki benim annemsin senin gibi annem olduğu için Allahıma sonsuz şükürler olsun seni çok seviyorum. Can özüm biricik anacığım, anneler gününü canı gönülden kutlarım, ellerinden öperim… Anneler Günün Kutlu Olsun…