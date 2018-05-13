Anneler Günü mesajları ve sözleri ile tüm güzellikler annelerimiz için!

Ne kadar büyürsek büyüyelim annemizin gözünde hep çocuğuzdur. Bugün gerek dünyanın pek çok ülkesinde gerekse de Türkiye'de yediden yetmişe "çocuklar" onlara bakan, onlar için türlü fedakarlıklarda bulunmuş annelerinin anneler gününü hediyeler, mesajlarla kutluyor ya da güzel sözlerle anıyor. İşte Anneler Günü için derlediğimi en güzel anneler günü mesajları... ANNELER GÜNÜ MESAJLARI Sizin için derlediğimiz Anneler Günü mesajları için de kısa, uzun, orijinal ve resimli Anneler Günü mesajları içinden beğendiklerinizi seçip paylaşabilirsiniz. Annelerine kısa ama öz ve şık bir msaj göndermek isteyenler için en güzel kısa Anneler Günü mesajları... Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyiki varsın. Seni çok seviyorum annem. Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun! Gözyaşlarımı dindiren, beni hayata getiren ve hayata bağlayan canım annem. Anneler günün kutlu olsun. Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Orijinal Anneler Günü Mesajları Sevgili Anneciğim, birgün umarım bana gösterdiğin segi ve sabrı sana gösterebilme şansın olur. Anneler günün kutlu olsun. Her günün bu gün gibi mutluluk ve neşe dolsun, canım annem. Anneler günün kutlu olsun. Anne seni seviyorum... Belki sevgimi her zaman gösteremiyor olabilirim ama sen bunu daima biliyorsun. Anneler günün kutlu olsun. Ellerin bir melek büyüsü, gözlerin merhamet, sesin bülbüllerde, ağıtın bitmez anne. Her mevsim açan güllerde, ipek yüzün her son baharda, kımıldayan sensin seher yunağında. Seni çok seviyorum canım annem. Anneler günün kutlu olsun… Gülünce yüzünde çiçekler açan, gözleri sevgiyle bakan canım anneciğim. Anneler gününü kutluyor, her gününün böyle güzellikle dolu olmasını diliyorum. Bana düştüğümde kalkmayı, ateşe dokunduğumda acıyı ve en önemlisi sevgiyi öğrettin. Ben Senden her şeyi öğrendim de anneciğim, yalnız unutmayı öğrenemedim. Anneler günün kutlu olsun. Benim için her zorluğa katlanan, her zaman yanımda olan, değeri asla biçilemeyen, dünyanın en güzel, en melek annesinin anneler günü kutlu olsun.

Hayatın bütün zorlukları, sıkıntıları üstüme yağınca Sen bana açılan şemsiyesin canım annem, anneler günü kutlu olsun, kocaman öpüyorum. Gözlerine bir damla yaş değsin istemem. O gül yüzünden gülücükler hiç eksilmesin. Anneler günün kutlu olsun anneciğim...ellerinden öpüyorum. Nur parlar yüzünde, Bal akar sözünde, Merhameti gözünde, sevgi vardır özünde, Benim biricik anam. Anneler günün Kutlu olsun. Hırçınlığımın tesellisi, şefkatine sığındığım, hayatımı gönüllü paylaşan annem.. hakkını nasıl öderim.. Anneler günün kutlu olsun. Sen en büyük sevgilere layık mükemmel bir insansın. Çünkü Sen benim biricik annemsin... Anneler günün kutlu olsun. Kulağımda tatlı sesin, ninni yavrum uyu dersin, sevgi bağın eksilmesin anneciğim, biriciğim. Biricik yavrun anneler gününü kutluyor. Anneler günün kutlu olsun anneciğim. Sana sevgi ve öpücüklerimi gönderiyorum... iyi ki varsın. Bu dünyadaki en güvenli sığınağım Senin sıcak kucağın. Gönlümdeki en derin sevgi, Senin eşsiz sevgin. Anneler günün kutlu olsun, dünyanın en güzel annesi.

Dünyada senden kıymetli kim var ki bir taneciğim. Sen olmasan ben de olmazdım canım annem. Hayatımı, her şeyimi sana borçluyum. İyi ki doğdun güzeller güzeli annem… Anneciğim! Sen, dünyalara bedelsin. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler gününü kutluyor, Dualarını bekliyorum. Onlar bizim başımızın tacı, onlar bizim en değerli varlıklarımız. Tüm Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun. Bizi bu hayatta karşılıksız seven tek varlığın değerini sadece bugün değil bir ömür bilelim. Anneler Günü kutlu olsun. Bugünümüzde, yarınımızda her zaman yanımızda olan biricik annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Anneler yeryüzünün tartışmasız en güzel melekleridir. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun. Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim. Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.. Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, ANNEM.

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum. Sığınabileceğim tek limansın sen anneciğim. Saygıyla ellerinden öpüyorum. Hiçbir süs ve makyaj bir kadını, analık sevgisi kadar güzelleştiremez. Annem anneler günün kutlu olsun… Seni unutmadığımı bugünde bilmeni istedim. Anneler günün kutlu olsun dünyanın en güzel ve özel annesi... Nur yüzlü, kalbi çocukları için çarpan güzeller güzeli kadın seni çok ama çok seviyorum. Anneler Günün Kutlu Olsun biricik annem. Eğer bana gözlerınle değil de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın... Anneler günün kutlu olsun... Yeryüzündeki binlerce çiçek arasından en güzeli olan anneme, seni çok ama çok seviyorum. Bu anlamlı günde yanında olmak çok güzel... Anneler Günün Kutlu Olsun Annem... Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler Günün Kutlu Olsun. Sen varken ben yoktum. Sen açken ben toktum. Şimdi de, sonra da basımın tacı annem. Seni hep seveceğim benim canım annem.

Sen öğrettin; sevgiyi, saygıyı, hem kaya gibi sağlam, hem merhametli hem adil olmayı. Dik yokuşlarda, rampalarda, en yüksek merdivenlerde vazgeçmeden tırmanmayı, ihtiyacı olan ellere, el uzatmayı, çalışmayı, üretmeyi, paylaşmayı, bu dünyada sadece “insanlığı kaybetmeme” inadı taşımayı, tüm bunları sen öğrettin baş tacım. Her günün kutlu olsun. Anneciğim, hafızamdaki en güzel, en hoş kelime Senin adındır. Sana her seslenişimde sevgim daha da çoğalıyor. Anneler Günü kutlu olsun. Annelerine daha zengin ve doygun, güzel bir anlatıya sahip bir mesaj göndermek isteyenler için uzun Anneler Günü mesajları... Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun. Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir “hayat pastası” yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!