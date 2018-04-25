Anneler Günü ne zaman? 2018'de Anneler Günü hangi gün kutlanacak?

Mayıs ayına yaklaştıkça pek çok kişinin aklına Anneler Günü ne zaman sorusu gelmeye başladı. Bilindiği Anneler Günü direkt olarak bellir tarihe sahip değil. Bu nedenle Anneler Günü için güzel bir sürpriz yapmak isteyenler, erkenden Anneler Günü bu sene hangi güne denk geliyor öğrenmeye çalışırler. Tabii bunun içinde ilk adres genellikle Google olur. Peki Anneler Günü ne zaman kutlanır ve 2018'de hangi güne denk geliyor?..

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Dünyanın pek çok ülkesinde farklı günlerde kutlanan Anneler Günü, Türkiye'de her yıl Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanmaktadır. 2018 yılında da Anneler Günü 13 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Yaklaşık 3 hafta kalan Anneler Günü için hediye hazırlıkları başladı bile!

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE HEDİYELERİ

Anneler günü kutlamaları genel olarak hediyeler, özellikle çiçekler ve son yılların modası olarak mesajlar içeriyor. Anneler Günü yaklaştıkça insanlar hediye fikri edinmek için internette araştırma yapmaya başlayacaklar. Hediye arayışları devam ederken hediye ile veya ayrı olarak sosyal medyadan ya da SMS olarak gönderilecek Anneler Günü mesajları da bakılacak. 13 Mayıs PAzar günü annelere hediyeler verilecek, kimi anneler güzel bir kahvaltı için dışarı çıkartılacak ve annelerimize olan sevgimizi anlaram Anneler Günü mesajları ilse sözleri paylaşılacak.