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Anneler Günü ne zaman? 2018'de Anneler Günü hangi gün kutlanacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 10:35 | Son Güncelleme

Anneler Günü'nün her yıl farklı bir güne denk gelmesi kafaları karıştırıyor. Havaların ısınması ve Mayıs ayına yaklaşmamızla akıllara Anneler Günü geldi. Peki Anneler Günü ne zaman kutlanacak. 2018'de hangi gün annelerimize bizim için ne kadar özel ve önemli olduklarını anlatacağız ve onlara güzel Anneler Günü hediyeleri vereceğiz?

Anneler Günü ne zaman? 2018'de Anneler Günü hangi gün kutlanacak?

Mayıs ayına yaklaştıkça pek çok kişinin aklına Anneler Günü ne zaman sorusu gelmeye başladı. Bilindiği Anneler Günü direkt olarak bellir tarihe sahip değil. Bu nedenle Anneler Günü için güzel bir sürpriz yapmak isteyenler, erkenden Anneler Günü bu sene hangi güne denk geliyor öğrenmeye çalışırler. Tabii bunun içinde ilk adres genellikle Google olur. Peki Anneler Günü ne zaman kutlanır ve 2018'de hangi güne denk geliyor?..

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Dünyanın pek çok ülkesinde farklı günlerde kutlanan Anneler Günü, Türkiye'de her yıl Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanmaktadır. 2018 yılında da Anneler Günü 13 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Yaklaşık 3 hafta kalan Anneler Günü için hediye hazırlıkları başladı bile!

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE HEDİYELERİ

Anneler günü kutlamaları genel olarak hediyeler, özellikle çiçekler ve son yılların modası olarak mesajlar içeriyor. Anneler Günü yaklaştıkça insanlar hediye fikri edinmek için internette araştırma yapmaya başlayacaklar. Hediye arayışları devam ederken hediye ile veya ayrı olarak sosyal medyadan ya da SMS olarak gönderilecek Anneler Günü mesajları da bakılacak. 13 Mayıs PAzar günü annelere hediyeler verilecek, kimi anneler güzel bir kahvaltı için dışarı çıkartılacak ve annelerimize olan sevgimizi anlaram Anneler Günü mesajları ilse sözleri paylaşılacak.

ANNELER GÜNÜ İÇİN HEDİYE FİKİRLERİ

Açık havada güzel bir kahvaltı: Anneler Günü'nde annenizi manzaraya karşı bir kahvaltıya götürmeyi düşünebilirsiniz. Türkiye'nin neresinde yaşıyor olursanız olun, oturduğunuz şehre yakın bir yerde bir pazar kahvaltısı organize ederek annenizle çok özel bir hafta sonu geçirebilirsiniz.

Haftasonu tatili: bütçeniz uygunsa Anneler Günü'nde annenizle birlikte kısa bir seyahate çıkabilirsiniz. Yurt içi kültür ve doğa turlarına katılarak annenize unutulmaz bir hafta sonu armağanı verebilirsiniz.

Bir demet çiçek: Klasik ama vazgeçilmez. Bu özel günde annenize güzel bir Anneler Günü mesajı aeşliğinde bir demet çiçek verebilirsiniz.

Annenize özel bir gün: Bakım yaptırmak en çok annelerin hakkı. Cilt bakımı, masaj gibi bakım paketleri ile annenize Anneler Günü'nde ne hediye alacağım derdine düşmeden oldukça güzel bir hediye verebilirsiniz. Birçok otelin günlük paketlerini satın alarak annenize unutulmaz bir armağan etmiş olursunuz.

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