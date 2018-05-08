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Anneler Günü ne zaman? Anneler günü hediyesi için alışveriş başladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 16:26 | Son Güncelleme

Anneler Günü yaklaşıyor. Son güne kalmak istemeyenler Anneler Günü hediyesi için alışverişe başladılar. Peki Anneler Günü ne zaman? Annenize güzel bir sürpriz için nasıl bir hediye alabilirsiniz? İşte Anneler günü hediye fikirleri ve bu özel gün ile ilgili detaylar...

Anneler Günü ne zaman? Anneler günü hediyesi için alışveriş başladı!

Anneler Günü yaklaşıyor. Evet annelerimiz bizim için her zaman önemlidir ama yılın bir günü annelerimize bir ayrı ilgi gösteririz. Anneler Günü vesilesi ile onlara güzel bir hediye alıp güzel bir anneler günü sözü veya mesajı ile ona olan minnettarlığımızı ve sevgimizi anlatırız. Bizim için yaptığı fedakarlıklar için teşekkür ederiz.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde Anneler Günü Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanmaktadır. 2018 yılında Anneler Günü 13 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Yani güzel bir Anneler Günü hediyesi almak için fazla bir süre kalmadı.

ANNELER GÜNÜ İÇİN HEDİYE FİKİRLERİ

Anneler günü için küçükler ve büyükler için pek çok seçenek mevcut. Örneğin anneniz için yapacağınız el işi bir hediye onun için en pahalı hediyeden daha değerli olacaktır. İşte çocuklar için annelerine yapabilecekleri güzel el işi hediye fikirleri...

Çocukların Anneler Günü İçin Kendilerinin Yapabileceği 8 Hediye FikriÇocukların Anneler Günü İçin Kendilerinin Yapabileceği 8 Hediye Fikri

ANNELERE GÜZEL SÜRPRİZLER

Anneniz için illa pahalı bir hediye almanıza gerek yok. Bazen güzel bir anneler günü mesajı yazılı bir kart ile güzel bir demet çiçek onu düşündüğünüzü anlatmak için yeterli olabilir.

Keyifli bir pazar kahvaltısı: Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanan Anneler Günü güzel bir pazar kahvaltısı yapmak için de iyi bir fırsat. Annenizi son yıllarda moda olduğu üzere zengin ve lezzetli bir köy kahvaltısı sunan bir yere götürebilirsiniz. Annenize uzun bir kahvaltı, brunch keyfi yaşatabilirsiniz.

Şık bir çanta: Annenize kullanışlı ve şık bir deri çanta alabilirsiniz. Bir de çantayla uyumlu bir ayakkabı annenize büyük bir sürpriz olacaktır.

1 günlük bakım: Anneler Günü'nde annenize ona özel bir bakım günü ayarlayabilirsiniz. Annenize adeta yenilenmesini sağlayacak bir spa günü ayarlayabilirsiniz. Hemen her firma anneler günü için özel kampanyalar düzenliyor.

Yunan adaları veya termal: Annenize bir tatil hediye etmeye ne dersiniz. Yunan adalarına Cruise gezinti gemileri ile yapılan turlar revaçta. Diğer bir tatil fikri olarak termal tesisler hem sağlık hem de dinlenme için iyi bir alternatif.

Güzel bir koku: Anneler Günü yaz yaklaşıyor demektir. Bu mevsimler için annenize hoş ve hafif kokulu bir parfüm alabilirsiniz.

ANNALER GÜNÜNÜN GEÇMİŞİ VE ANNELER GÜNÜ MESAJLARI

Peki Anneler Günü nasıl ortaya çıktı hiç merak ettiniz mi? Neden dünyanın hemen her yerinde aynı gün kutlanıyor. Bu soruların cevapları ve bu özel günde gönderebileceniz Anneler Günü mesajlarına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.

Anneler Günü ne zaman kutlanır? Anneler Günü mesajları, sözleri ve hediyeleri!Anneler Günü ne zaman kutlanır? Anneler Günü mesajları, sözleri ve hediyeleri!
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