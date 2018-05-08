Anneler Günü ne zaman? Anneler günü hediyesi için alışveriş başladı!

Anneler Günü yaklaşıyor. Evet annelerimiz bizim için her zaman önemlidir ama yılın bir günü annelerimize bir ayrı ilgi gösteririz. Anneler Günü vesilesi ile onlara güzel bir hediye alıp güzel bir anneler günü sözü veya mesajı ile ona olan minnettarlığımızı ve sevgimizi anlatırız. Bizim için yaptığı fedakarlıklar için teşekkür ederiz.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde Anneler Günü Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanmaktadır. 2018 yılında Anneler Günü 13 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Yani güzel bir Anneler Günü hediyesi almak için fazla bir süre kalmadı.

ANNELER GÜNÜ İÇİN HEDİYE FİKİRLERİ

Anneler günü için küçükler ve büyükler için pek çok seçenek mevcut. Örneğin anneniz için yapacağınız el işi bir hediye onun için en pahalı hediyeden daha değerli olacaktır. İşte çocuklar için annelerine yapabilecekleri güzel el işi hediye fikirleri...

ANNELERE GÜZEL SÜRPRİZLER

Anneniz için illa pahalı bir hediye almanıza gerek yok. Bazen güzel bir anneler günü mesajı yazılı bir kart ile güzel bir demet çiçek onu düşündüğünüzü anlatmak için yeterli olabilir.