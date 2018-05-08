Anneler Günü ne zaman? Anneler günü hediyesi için alışveriş başladı!

Anneler Günü yaklaşıyor. Evet annelerimiz bizim için her zaman önemlidir ama yılın bir günü annelerimize bir ayrı ilgi gösteririz. Anneler Günü vesilesi ile onlara güzel bir hediye alıp güzel bir anneler günü sözü veya mesajı ile ona olan minnettarlığımızı ve sevgimizi anlatırız. Bizim için yaptığı fedakarlıklar için teşekkür ederiz.
Türkiye'de ve dünyanın pek çok ülkesinde Anneler Günü Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanmaktadır. 2018 yılında Anneler Günü 13 Mayıs Pazar günü kutlanacak. Yani güzel bir Anneler Günü hediyesi almak için fazla bir süre kalmadı.
ANNELER GÜNÜ İÇİN HEDİYE FİKİRLERİ
Anneler günü için küçükler ve büyükler için pek çok seçenek mevcut. Örneğin anneniz için yapacağınız el işi bir hediye onun için en pahalı hediyeden daha değerli olacaktır. İşte çocuklar için annelerine yapabilecekleri güzel el işi hediye fikirleri...
ANNELERE GÜZEL SÜRPRİZLER
Anneniz için illa pahalı bir hediye almanıza gerek yok. Bazen güzel bir anneler günü mesajı yazılı bir kart ile güzel bir demet çiçek onu düşündüğünüzü anlatmak için yeterli olabilir.
Keyifli bir pazar kahvaltısı: Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanan Anneler Günü güzel bir pazar kahvaltısı yapmak için de iyi bir fırsat. Annenizi son yıllarda moda olduğu üzere zengin ve lezzetli bir köy kahvaltısı sunan bir yere götürebilirsiniz. Annenize uzun bir kahvaltı, brunch keyfi yaşatabilirsiniz.
Şık bir çanta: Annenize kullanışlı ve şık bir deri çanta alabilirsiniz. Bir de çantayla uyumlu bir ayakkabı annenize büyük bir sürpriz olacaktır.
1 günlük bakım: Anneler Günü'nde annenize ona özel bir bakım günü ayarlayabilirsiniz. Annenize adeta yenilenmesini sağlayacak bir spa günü ayarlayabilirsiniz. Hemen her firma anneler günü için özel kampanyalar düzenliyor.
Yunan adaları veya termal: Annenize bir tatil hediye etmeye ne dersiniz. Yunan adalarına Cruise gezinti gemileri ile yapılan turlar revaçta. Diğer bir tatil fikri olarak termal tesisler hem sağlık hem de dinlenme için iyi bir alternatif.
Güzel bir koku: Anneler Günü yaz yaklaşıyor demektir. Bu mevsimler için annenize hoş ve hafif kokulu bir parfüm alabilirsiniz.
Peki Anneler Günü nasıl ortaya çıktı hiç merak ettiniz mi? Neden dünyanın hemen her yerinde aynı gün kutlanıyor. Bu soruların cevapları ve bu özel günde gönderebileceniz Anneler Günü mesajlarına aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz.
Diyarbakır'da ortalık karıştı! Silah sesleri yükseldi: 2 polis yaralı
Irak sınırında çatışma! 1 uzman çavuş şehit oldu
Erdoğan'ın 'Millet tamam derse çekiliriz' açıklaması sosyal medyayı salladı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar
Ermenistan'ın yeni Başbakan'ı Paşinyan seçildi
Düğün öncesi gelinin kolu timsah yedi! Bunu gören damat...
Tüyleriniz diken diken olacak! Çocuklarını tabletle kandırıp...
Trump'a büyük şok: Cinsel ilişkiye girerken izledim!
Ailesinin 3 yıldır aradığı kız lüks apartmanın damında bulundu
İstanbul'da İranlı kardeşlere inanılmaz tuzak!
As bayrakları: Bir Google hizmeti daha Türkçe oluyor
WhatsApp coştu bir kere: Instagram WhatsApp’a geldi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum