Anneler Günü'nde şehit oğlunun mezarını ziyaret etti

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde, 31 Mayıs 2017 tarihinde, kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak'ın annesi Semiha Sığnak, Anneler Günü'nde oğlunun mezarını ziyaret etti. Sığnak, "Herkes çocuklarına sarılırken, ben toprağına sarılıyorum" dedi.

Adana'da yaşayan Semiha- Hayati Sığnak çifti, Uludere'de 31 Mayıs 2017'de kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan oğulları Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak'ın mezarını ziyaret etti. Anneler Günü'nde oğlunun mezarı başında dua eden Semiha Sığnak, "Herkes Anneler Günü'nde çocuklarına sarılıyor, biz ise çocuğumuzun toprağına" diyerek, gözyaşı döktü.

Oğlunun düşen helikopterde pilot olduğunu belirten Semiha Sığnak, "Her gün sabah evladımın sesiyle gözümü açıyordum. Bu defa ben, onun yanına geldim. Herkes çocuklarına sarılırken, ben toprağına sarılıyorum. Bizim için Anneler Günü diye bir şey kalmadı. 'Anneler Günü'n kutlu olsun anne' derdi. Beni oğlumun sesi uyandırırdı. 1 yıldır hayatım zindan oldu, dünyam karardı. Benim bebeğimdi, kuzumdu o. Herkes Anneler Günü'nü yapıyor, biz kara topraklara sarılıyoruz. Dünyada bundan daha acı, evlat acısından büyük acı yok. Yıllardır Anneler Günü'nde hep telefonda görüştüm oğlumla. Hep Güneydoğu'daydı. Bu kez sesini bile duyamıyorum. Hiç toprağa yakışıyor mu, güzel oğlum benim?" diye konuştu.