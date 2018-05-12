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"Anneler Günü'nü acıyla hatırlayacağım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 12:00 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geçen yıl Anneler Günü'nde 24 kişinin hayatını kaybettiği midibüs kazasından yaralı kurtulan Nazime Çiçek, olayın birinci yılında hayatının en zor Anneler Günü'nü yaşıyor - Nazime Çiçek: - "Anneler Günü'nü acıyla hatırlayacağım. Benim için hep üzüntülü olacak, Anneler Günü diye bir şey duymak istemiyorum" - Kazada eşini kaybeden Ahmet Kaldırımcı: - "O gün cuma akşamı ben işe gittim, vedalaştık. 'Haydi hakkını helal et, belki bir daha görüşemeyiz' dedi"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Anneler Günü programı için İzmir'den Muğla'nın Marmaris ilçesine giden tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin öldüğü kazadan yaralı kurtulan Nazime Çiçek, arkadaşlarının vefatının ardından en zor Anneler Günü'nü yaşıyor.

Devrilen midibüste çoğu aynı mahalleden 24 arkadaşını kaybeden, kendisi yaralanan 3 çocuk annesi Çiçek, kaza sonrası bir süre Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördü.

Midibüste yan yana oturduğu Serpil Kaldırımcı ve Selda Altay'ın ölümüyle büyük acı yaşayan Çiçek, arkadaşlarının Buca ilçesi Gökdere Mezarlığı'nda yan yana bulunan kabirlerini sık sık ziyaret ediyor.

- "Tarif edilemez bir acı yaşadım"

Nazime Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anneler Günü'nde yaşamını yitiren Kaldırımcı ve Altay ile 12 yıl önce tanıştığını, kısa sürede ikisiyle de aile gibi olduklarını söyledi.

Marmaris gezisine onların isteğiyle katıldığını belirten Çiçek, midibüse en son Hasanağa Bahçesi'nin önünden kendisinin bindiğini ifade etti.

Yolculuk esnasında midibüsün birden savrulmaya başladığını anlatan Çiçek, şunları dile getirdi:

"Şoför direksiyona son hamle yapmaya çalışıyordu, aracın içinde büyük bir kargaşa vardı. O anda 'Ölüyorum' dedim. İki sefer kelimeişehadet getirdim. Şoförün son direksiyon hamlesiyle midibüs beton duvara vurdu. Sıkıştığım koltuktan bacağımı çıkardım. Yürüyecek halim yoktu, ayağa kalkamadım. Hastanede arkadaşlarımın öldüğünü öğrendiğimde tarif edilemez bir acı yaşadım. Uzun süre kazanın etkisinden kurtulamadım."

Çiçek, geçen yıl en acı Anneler Günü'nü yaşadığını dile getirdi.

İki can dostunu kaybettiğini ifade eden Çiçek, "Anneler Günü'nü acıyla hatırlayacağım. Benim için hep üzüntülü olacak, Anneler Günü diye bir şey duymak istemiyorum. Artık 13 Mayıs benim için ölünceye kadar unutulmaz bir gün olacak." diye konuştu.

Arkadaşlarının kabirlerini sık sık ziyaret ettiğini, bu şekilde onların yokluklarına alışmaya çalıştığını belirten Çiçek, çok zor bir yıl geçirdiğini, kendisine en büyük desteği yine kazada hayatını kaybeden arkadaşlarının ailelerinin verdiğini söyledi.

- "Vedalaştık, 'Hakkını helal et' dedi"

Kazada hayatını kaybeden Serpil Kaldırımcı'nın 27 yıllık hayat arkadaşı 57 yaşındaki Ahmet Kaldırımcı da eşinin yokluğuna alışamadığını, onu çok özlediğini söyledi.

Eşinin geziye gitmesini hiç istemediğini anlatan Kaldırımcı, "O gün cuma akşamı ben işe gittim, vedalaştık. 'Haydi hakkını helal et, belki bir daha görüşemeyiz.' dedi. Eşime her Anneler Günü'nde hediye alırdım. Şimdi bu Anneler Günü bizim için çok üzüntülü geçecek." dedi.

Armağan Serttaş'ın kullandığı 03 FR 747 plakalı midibüs, Muğla-Antalya karayolunun Sakargeçidi mevkisinde şarampole yuvarlanmış, yaklaşık 30 metre aşağıdan geçen karayoluna düşerek 35 AL 1645 otomobile çarpmıştı. Kazada 24 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

Midibüste bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun Anneler Günü kapsamında İzmir Buca'dan Marmaris'e gitmek üzere hareket ettikleri öğrenilmişti.

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