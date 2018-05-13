Anneler Günü'nü boğaz turuyla kutladılar

İSTANBUL (AA) - Anneler Günü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca düzenlenen etkinlikte anneler çocukları ile birlikte boğaz turu attı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı sistemine kayıtlı olan ve aktif yardım alan 35-40 yaş arası dul, boşanmış ve tek çocuklu annelerin katılımıyla boğaz turu gerçekleştirildi.
Annelerin bu mutlu gününde, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın eşi Hatice Uysal'ın yanı sıra Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hatice Gülgönül, Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit'in eşi Habibe Macit de yer aldı.
Boğaz turunda misafirlerine hitap eden Hatice Uysal, Anneler Günü'nü kutlayarak, "Rabbim hiçbirinize evlatlarınızın acısını göstermez inşallah. Buradan tüm şehit annelerimizin de Anneler Günü'nü kutluyorum. Kendilerine Allah'tan sabır ve başsağlığı diliyorum." diye konuştu.
Kültürel Etkinlikler Müdürlüğünden halk müziği sanatçısı Hamdiye Mutlu'nun konser verdiği annelere, ayrıca Hatice Uysal da çiçek ve şal hediye etti.
Çocuklar için de geminin üst katında kukla ve illüzyon gösterisi sergilendi.
Programın sonunda Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Hatice Gülgönül etkinliğe verdiği destekten dolayı Hatice Uysal'a çiçek takdim ederek Anneler Günü'nü kutladı.
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