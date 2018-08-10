Anneler kızlarıyla kamp yaptı

OSMANİYE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Osmaniye Aslantaş Gençlik Kampı'nda düzenlenen "Anne - Kız Kampta" etkinliğinde, 80 anne ve kızı, 1 hafta boyunca gönüllerince eğlendi.

Kampa katılan anne ve kızları, birlikte paintball, mini golf ve yöresel oyunlar oynadı, bisiklet turları ve sportif faaliyetlere katılmalarının yanı sıra çadır kurup doğal yaşamın tadını çıkardı.

Program sorumlusu Beyza Haliloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa Türkiye'nin 38 ilinden 80 anne ve 18 ile 22 yaş arası kızlarının katıldığını söyledi.

İlk defa düzenlenen kamp ile anne ve kızlarının aralarındaki bağları güçlendirmek istediklerini dile getiren Haliloğlu, "Anneler ve kızları çok eğlendiler. Güzel zaman geçirdiler. Türkiye'nin renklerini burada buluşturduk. Kamplarımız bu şekilde devam edecek." diye konuştu.

Uşak'tan gelen Hülya Tekin, hayatında ilk defa böyle bir etkinliğe katıldığını belirterek, Türkiye'nin farklı bölgelerinden anne ve kızlarıyla tanışma fırsatı bulduklarını söyledi.

Beyza Tekin ise annesiyle geçirdiği etkinliğin çok güzel bir anı olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

