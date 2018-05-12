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"Anneler ülkemize ve milletimize yararlı insanlar yetiştiren kılavuzdur"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 17:35 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, ülkemize ve milletimize yararlı insanlar yetiştirmede kılavuz görevi gören annelerimizden aldığımız güçle müreffeh geleceğimize doğru emin adımlarla yürüyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, ülkemize ve milletimize yararlı insanlar yetiştirmede kılavuz görevi gören annelerimizden aldığımız güçle müreffeh geleceğimize doğru emin adımlarla yürüyoruz." ifadesini kullandı.

Karaaslan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, gelecek nesilleri yetiştirme yolunda ilk öğretmen annelerin aynı zamanda geleceğin mimarları da olduğuna işaret etti.

Annelerin çektiği her türlü cefa, çile ve ortaya koydukları fedakarlıkların karşısında haklarını ödemenin mümkün olmadığını vurgulayan Karaaslan, annelerin saygıyı bir gün değil, her gün hak ettiklerine dikkati çekti.

Karaaslan, "Toplumların kaderini değiştiren nice mücadele ve zaferlerin başkahramanı olan annelerimiz, milli ve manevi değerlerle yetişen nesillerle geleceğe dair umut tohumlarımızı toprağa atanlardır. Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, ülkemize ve milletimize yararlı insanlar yetiştirmede kılavuz görevi gören annelerimizden aldığımız güçle müreffeh geleceğimize doğru emin adımlarla yürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anneler Günü'nün annelerin kıymetini daha iyi anlamaya katkıda bulunmasını dileyen Karaaslan, "Ömürlerini ailelerine adayan başta şehit ve gazilerimizin anneleri ile engelli anneleri olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü'nü yürekten kutluyor, hayatta olmayan annelerimize rahmet, hayatta olan annelerimize sıhhat diliyorum." görüşünü paylaştı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan anneler günü Samsun

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