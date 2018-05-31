Anneleri için fidan diken Vanlı çocuklar, rekorlar kitabına girdi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN Büyükşehir Belediyesi'nce Anneler Günü dolayısıyla bir süre önce düzenlenen etkinlikte, 580 çocuğun anneleri için diktiği ağaç fidanları, tescillenerek, 'Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na girdi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nce Anneler Günü dolayısıyla Edremit ilçesindeki Kent Park'ta, 15 gün önce düzenlenen etkinlikte 580 çocuk, çeşitli türlerde 600 ağaç fidanı dikti. Çocukların 'Anneler için ağaç dikme rekoru' tescillenerek, 'Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na girdi. 'Guinness Rekorlar Kitabı' Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural başkanlığında, rekor tescil ve hakem heyetinin gözetiminde yapılan rekor denemesi tescillenirken, 'Dünya Çocuk Rekorları' sertifikası Van Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Harun Tutar, 'Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na girmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bizler de çocuklarımızın bu güzel mirası anneleri adına bırakmasını istedik. 580 çocuğumuz; çınar, söğüt, süs kirazı, hoş ağacı, süs eriği, katalpa ağacı, ıhlamur ağacı ve akça ağaçlardan oluşan 600 ağaç fidanını toprakla buluşturdu. Bu sayede bir dünya rekoruna da imza attılar. Bugün de 'Dünya Çocuk Rekorları Kitabı' sertifikası elimize ulaştı. Başta sayın valimiz, genel sekreterimiz, Prof. Dr. Orhan Kural, rekor tescil ve hakem heyeti ile bu işin başrolünde olan anne ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

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