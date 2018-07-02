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Anneleri ölen 5 yavru köpek korumaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 11:51 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da anneleri bir aracın çarpması sonucu ölen 3 günlük 5 yavru köpeğe sanayi esnafı sahip çıktı.

Anneleri ölen 5 yavru köpek korumaya alındı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da anneleri bir aracın çarpması sonucu ölen 3 günlük 5 yavru köpeğe sanayi esnafı sahip çıktı. Küçük oldukları için esnafın besleyemediği yavrular, Afyonkarahisar Belediyesi ekiplerince barınağa götürülerek korumaya alındı.
Afyonkarahisar 2'nci Küçük Sanayi Sitesi'nde 5 yavru dünyaya getiren anne köpek bir aracın çarpması sonrası telef oldu. Anne köpeğin öldüğünü gören sanayi esnafı yavru köpeklere sahip çıktı. Hattat Ahmet Karahisari Camii avlusuna getirilen ve burada yavru köpekleri beslemeye çalışan esnaf başarılı olamayınca 2'nci Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Bekir Koçak'tan, o da Afyonkarahisar Belediyesi'nden yardım istedi. Kısa sürede gelen Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yavru köpekleri bulunduğu yerden alarak hayvan barınağına götürdü.
Sanayi Sitesi Başkanı Bekir Koçak, yavru köpeklerin annesinin 3 gün önce caminin arka tarafındaki bir yerde doğum yaptığını ve yavrularını başka bir yere taşımak isterken bir aracın veya iş makinesinin çarpması sonrası telef olduğunu söyledi.
Yavru köpekleri sahiplenerek onlara bakmaya başladıklarını anlatan Koçak, köpekler çok küçük olduğu için beslenmesinin zor olduğunu, bu nedenle belediyeden yardım istediklerini kaydetti.
Anne köpeğe kimin çarptığı konusunda araştırma yaptıklarını aktaran Koçak, "Olayın nasıl olduğunu görmüş değiliz. Tespitlerimize göre köpek 3 gün önce doğum yapmış. Yavrularını caminin köşesine daha uygun bir yere taşımak istemiş ve taşımış. O taşıma esnasında büyük bir kamyon veya iş makinesiyle anne köpeğin ezildiğini zannediyoruz. Asfaltta zedelenmiş ve hırpalanmış olarak gördük. Ölen köpeği tanıyorduk. Daha öncesinde ekmeğini ve suyunu veriyorduk. Köpek çevreye zararlı bir hayvan da değildi. İlk yavrularıydı ve 5 yavrusu var. Ne yazık ki 3 günlük yavrular yetim kaldı. Çok üzgünüz" dedi.
'BU BİR CANİLİK VE VAHŞET'
Sanayi esnafının hayvanlara zarar verme gibi bir durumun söz konusu olmadığını vurgulayan Başkan Koçak, "Esnafımız da hayvanlarla beraber yaşamaya alıştı. Ancak zaman zaman hayvanlarla ilgili sorunlarımız oluyor. O zaman Afyonkarahisar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nü arıyoruz. Hayvanlar götürülüyor ve küpelendikten sonra tekrar bulundukları alanlara bırakılıyor. Aramızda yaşamalarından mutlu oluyor ve gurur duyuyoruz. Ama bu bir canilik ve vahşet. Nasıl kıydı? İsteseydi çarpmayabilirdi. Burası hız yapılacak bir alan da değil neticede. Bilinçli bir şekilde çarptığını düşünüyorum. Allah bu tür insanlara fırsat vermesin inşallah" diye konuştu.

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Anneleri ölen 5 yavru köpek korumaya alındıAnneleri ölen 5 yavru köpek korumaya alındıAnneleri ölen 5 yavru köpek korumaya alındıAnneleri ölen 5 yavru köpek korumaya alındı

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