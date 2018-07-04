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Anneleri ölen kuzuları biberonla besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 14:00 | Son Güncelleme

Muş'un Varto ilçesinde besici Rukuş Ekremen, anneleri ölen iki kuzuyu biberonla besleyerek büyütüyor

Muş'un Varto ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Rukuş Ekremen, anneleri ölen iki kuzuya biberonla süt veriyor.

İlçeye bağlı Köprücük köyünde besicilik ile uğraşan Ekremen, anneleri doğum yaptıktan 3 gün sonra ölen kuzuları eliyle besliyor.

Kuzulara, sürüsündeki diğer koyunlardan sağdığı sütleri günde 3 kez biberonla veren Ekremen, iki yavruya adeta bebek gibi bakıyor. Kuzular da Ekremen'in peşinden ayrılmıyor.

Ekremen, annelerini kaybeden kuzulara özenle baktığını belirterek, "Beni anneleri biliyorlar. Nereye gitsem peşimden geliyorlar. Ben de onları çok seviyorum, artık anneleri benim." dedi.

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Biberon Köprücük köyü kuzu muş Varto

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