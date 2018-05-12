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"Annelerimiz geleceğin hazırlayıcısıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 12:53 | Son Güncelleme

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta: - "Annelerimiz geleceğin hazırlayıcısıdır. Anne koruyan, kollayan, kol kanat geren, evladının geleceği için kendini arka plana iten kişidir. Anne, kişiyi kendisinden daha çok tanıyandır"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Annelerimiz geleceğin hazırlayıcısıdır. Anne koruyan, kollayan, kol kanat geren, evladının geleceği için kendini arka plana iten kişidir. Anne, kişiyi kendisinden daha çok tanıyandır." ifadesini kullandı.

Usta, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, sevgi, saygı, merhamet, sabır ve fedakarlık gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerin şefkat dolu yürekleriyle sağlıklı, huzurlu ve barış dolu bir toplum yaşantısının tesis edilmesinde önemli rol oynadıklarını belirtti.

Çocuklarını yetiştirirken her türlü zorluğa annelerin göğüs gerdiğini vurgulayan Usta, "Annelerimiz geleceğin hazırlayıcısıdır. Nitekim Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed, 'Cennet annelerin ayağı altındadır' hadisi şeriflerinde İslam'ın anne şahsında kadına verdiği yüce değeri göstermektedir.
Anne koruyan, kollayan, kol kanat geren, evladının geleceği için kendini arka plana iten kişidir. Anne, kişiyi kendisinden daha çok tanıyandır." değerlendirmesinde bulundu.

Bu anlamlı günün annelik bilincinin gelişmesi ve annelerin değerini daha iyi anlamalarına katkıda bulunmasını temenni eden Usta, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Üzerimizde ödenemez hakları bulunan, karşılıksız sevgi, fedakarlık ve sabırlarını hiçbir maddi değerle ölçemeyeceğimiz, yüreğindeki sevgisi, vicdanındaki adaleti, toplumun eşsiz mimarları olan başta şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin ve anne adaylarımızın Anneler Günü'nü kutluyorum."

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