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Annenin ardından ondan da acı haber geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 15:13 | Son Güncelleme

Kayseri'de dün yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu annesi Gonca Tekin'in (30) öldüğü kazada ağır yaralanan Ebubekir (5), tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Annenin ardından ondan da acı haber geldi

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Hasan Tahsin Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Gonca Tekin ve oğlu Ebubekir'e, plakası belirlenmeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanına etkisiyle Gonca Tekin, yolun orta şeridinde seyreden 38 UC 968 plakalı otomobilin üzerine düştü. Arkadan gelen 06 GA 9226 plakalı otomobilin sürücüsü de genç kadına çarpmamak için direksiyonu kırıp, refüje çıktı. Kazada, Gonca Tekin olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan oğlu Ebubekir ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan küçük Ebubekir, bugün yaşam savaşını kaybetti. Anne-oğulun ölümünden sorumlu araç sürücüsünün yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Kaza gonca tekin

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