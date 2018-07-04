Annenin oğlu tarafından darbedildiği iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde oğlu tarafından darbedildiği iddia edilen yaşlı kadının gözaltına alınan 3 çocuğundan 2'si tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince anneleri Güher T'yi (85) darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan R.T, M.T. ve L.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından annelerine karşı "kasten yaralama ve kötü muamele" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.T. ve M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, L.T. ise serbest bırakıldı.
Bayraklı ilçesinde bir kişinin annesi olduğu öne sürülen yaşlı kadını darbettiği anlara ilişkin görüntülerin televizyonda yayınlanması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görüntülerden darbedilen kişinin Güher T. ve darbeden kişinin de kadının oğlu olduğu tespit edilmiş, olayla ilgili kadının 3 oğlu gözaltına alınmıştı.
'CHP'de Genel Başkan kim olsun?' anketinde Muharrem İnce fark attı
Arabada fuhuşun sonu kötü bitti
Hindistan'da korkunç olay! WhatsApp üzerinden linç: 29 ölü
Son dakika! Taksim Meydanı’nda hareketli dakikalar
Denizdeki Cesedin Yanı Başında Hiçbir Şey Yokmuş Gibi Yüzmeye Devam Ettiler
Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi
Her satırı vahşet! İlişkiye girerken öldürüp...
İran'da Instagram yasağı!
Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü
Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum