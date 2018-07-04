Annenin oğlu tarafından darbedildiği iddiası

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde oğlu tarafından darbedildiği iddia edilen yaşlı kadının gözaltına alınan 3 çocuğundan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince anneleri Güher T'yi (85) darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan R.T, M.T. ve L.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından annelerine karşı "kasten yaralama ve kötü muamele" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.T. ve M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, L.T. ise serbest bırakıldı.

Bayraklı ilçesinde bir kişinin annesi olduğu öne sürülen yaşlı kadını darbettiği anlara ilişkin görüntülerin televizyonda yayınlanması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında görüntülerden darbedilen kişinin Güher T. ve darbeden kişinin de kadının oğlu olduğu tespit edilmiş, olayla ilgili kadının 3 oğlu gözaltına alınmıştı.

