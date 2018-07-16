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Annenin sabrı taştı! Edirne'de öz kızı ve sevgilisini uyuşturucu sattıkları için polise ihbar etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 22:28 | Son Güncelleme

Edirne’nin Keşan ilçesinde polise başvuran N.Ç., kızı N.C. ve erkek arkadaşı S.D.’nin, birlikte yaşadıkları evde uyuşturucu sattığı ihbarında bulundu. Polisin eve düzenlediği operasyonda uyuşturucular ele geçilirken, gözaltına alınan N.C. ve S.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Annenin sabrı taştı! Edirne'de öz kızı ve sevgilisini uyuşturucu sattıkları için polise ihbar etti!

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden N.Ç.; kızı N.C. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.’nin evlerinde uyuşturucu satışı yaptığı ihbarında bulundu.

POLİS EKİPLERİ EVE OPERASYON DÜZENLEDİ

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İspat Cami Mahallesi’ndeki eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 151,01 gram skunk, 6,37 gram eroin ve 2 uyuşturucu hap ele geçirirken, N.C. ve erkek arkadaşı S.D. yakalanarak, gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi’ne sevk edilen N.C. ve S.D., ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Keşan uyuşturucu ihbar

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