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Annesi ve yeğeninin cenaze namazını kıldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 19:17 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde dün bir sitenin havuzunun kenarında yürürken suya düşerek boğulan işitme engelli Ayşe Zeyrek (65) ve torunu Emin Furkan Duman (3), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.

Annesi ve yeğeninin cenaze namazını kıldırdı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde dün bir sitenin havuzunun kenarında yürürken suya düşerek boğulan işitme engelli Ayşe Zeyrek (65) ve torunu Emin Furkan Duman (3), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Ağıtların yükseldiği mahallede, emekli imam Mustafa Zeyrek, anne ve yeğeninin cenaze namazını kıldırdı.
Kuşadası’na bağlı Değirmendere Mahallesi’ndeki bir sitenin havuzunun kenarında yürürken suya düşerek boğulan işitme engelli Ayşe Zeyrek ve torunu Emin Furkan Duman'ın cenazeleri, memleketleri Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Aslandede Mahallesi'ne getirildi. Anneanne ve torununun cenazeleri, ilk olarak Duman Ailesi'nin evinin önüne getirilerek helallik alındı. Cenazeler daha sonra Aslandede Camii yanındaki mahalle meydanına götürüldü. Küçük Furkan’ın annesi Aysel Duman, ağabeyi Ayaz ve ablası Ayşegül, tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Furkan’ın babası İbrahim Duman da oğlunun tabutu başından bir an olsun ayrılmadı. İkindi namazının ardından Ayşe Zeyrek’in oğlu emekli imam Mustafa Zeyrek, cemaatten helallik istedi. Helallik alındıktan sonra cenazeler, mahalle mezarlığına götürüldü.
Mahalle mezarlığında cenaze namazını da Ayşe Zeyrek’in emekli imam oğlu ve Furkan’ın dayısı Mustafa Zeyrek kıldırdı. Mustafa Zeyrek bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze törenine aynı köyden olan Sındırgı Belediye Başkanı AK Partili Ekrem Yavaş, Duman ve Zeyrek ailelerinin yanı sıra akrabaları ve mahalle sakinleri de katıldı.
Cenaze namazının ardından Ayşe Zeyrek ve Emin Furkan Duman mahalle mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Annesi ve yeğeninin cenaze namazını kıldırdıAnnesi ve yeğeninin cenaze namazını kıldırdıAnnesi ve yeğeninin cenaze namazını kıldırdıAnnesi ve yeğeninin cenaze namazını kıldırdı

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